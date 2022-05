Polizei Hamburg: Mann verbrennt Neues Testament auf offener Straße

Nachdem ein Unbekannter am Montag auf offener Straße ein Neues Testament auf offener Straße in Niendorf verbrannt hat, sucht die Polizei nach Zeugen. (Symbolbild)

Hamburg. In Hamburg hat ein unbekannter Mann auf offener Straße an der Ecke Ernst-Mittelbach-Ring/Nordalbingerweg ein Neues Testament verbrannt. Dabei habe er mehrfach „Allahu Akbar“ (etwa: "Gott ist groß") gerufen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Zu dem Vorfall im Stadtteil Niendorf sei es am Montagnachmittag um 16.45 Uhr gekommen, der Staatsschutz habe Ermittlungen aufgenommen.

Passanten hätten den Mann als etwa 25 bis 35 Jahre alt und rund 1,75 Meter groß beschrieben, hieß es. Er sei von kräftiger Statur. Bekleidet war er den Angaben zufolge mit einer blauen Jeans und weißen Turnschuhen, außerdem trug er einen schwarzen Rucksack bei sich. Die Polizei sucht Zeugen.