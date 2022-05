Büchen: Wohnmobil-Besitzer verhindert Fahrzeug-Diebstahl

Büchen. Weil die Autodiebe offenbar zu laut waren, wurde am Montag der Diebstahl eines Wohnmobils in Büchen verhindert. Am Montag gegen 23 Uhr hörte der 65 Jahre alter Besitzer verdächtige Geräusche an seinem Wohnmobil. Er entdeckte zwei Personen, die sich an dem Fahrzeug zu schaffen machten, das auf dem Grundstück an der Straße Auf der Heide abgestellt war. Als die Täter ihn bemerkten, flüchteten sie in Richtung Heideweg.

Beide waren etwa 18 bis 20 Jahre alt, 1,70 bis 1,85 Meter groß, schlank, mit dunklen Kapuzenpullovern bekleidet. Die Polizei stellte Beschädigungen an Tür und Zündschloss fest, die Fahndung verlief erfolglos. Hinweise an die Polizei Ratzeburg unter 0 45 41/20 11.