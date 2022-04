Der Begriff „Femizid“ bezeichnet Tötungen von Frauen durch Männer aus einem Grund, der spezifisch mit dem Geschlecht zu tun hat. „Nicht alle Morde an Frauen sind Femizide“, sagt Forscherin Dyroff. „Wenn bei einem Banküberfall eine Frau hinterm Tresen erschossen wird, hat die Tat ein anderes Motiv und einen anderen Kontext.“ Man schaue bei Femiziden meist auf Tötungen in Partnerschaften. Es gebe aber andere Formen, die dringend erforscht werden müssten. Umgangssprachlich werden oft Begriffe wie „Beziehungsdrama“ oder „Beziehungstat“ verwendet, wenn ein Mann eine (ehemalige) Partnerin umbringt. „Keiner dieser Begriffe benennt, was da eigentlich passiert und was dahintersteht“, sagt Dyroff. Sie würden außerdem suggerieren, dass solche Morde tragische Einzelfälle seien. Und, dass manche Formen von Gewalt ein Teil von romantischer Liebe seien. „Wenn wir diese Taten anders benennen, machen wir auch klar: Das ist nicht normal. Es ist ein Mord, eine Tötung – und das sind keine Einzelfälle.“