Meine Lieblingsstadt ist vermutlich Tokio. Nicht, weil ich dort gern leben würde – das wäre mir zu anstrengend. Aber ich bin fasziniert davon, wie sich 39 Millionen Menschen in Tokio/Yokohama organisieren, bewegen und relativ friedlich miteinander leben können. Außerdem begeistert mich die japanische Architektur. Da können wir sehr viel lernen, vor allem, wie sich gut und elegant auf sehr engem Raum leben lässt. Mein Lieblingsstadtteil ist seit meiner Jugend St. Georg. Dort fand ich es schon immer bunt, auch weil mir die queere Kultur gut gefällt. In Kombination mit Winterhude und dem Mühlenkamp ist die Lange Reihe mein Kiez. Dort entlang fahre ich jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Mein Lieblingsplatz liegt auf der anderen Seite des Alten Elbtunnels: Wenn man mit dem Fahrrad in Steinwerder herauskommt und auf Hamburg und den Hafen schaut, sieht man die schöne Silhouette der Stadt. Mein Lieblingsgebäude ist die Alsterschwimmhalle. Da gefällt mir vor allem die interessante Form des Daches. Ich bin sehr gespannt, wie es nach der Sanierung aussieht. Mich faszinieren tolle Kon­struktionen, obwohl ich keine Ingenieurin bin. Einmal mit der Abrissbirne … würde ich nichts tun, weil ich für Umbau bin. Generell reißen wir nicht nur in Hamburg, sondern in Deutschland zu viel ab. Es ist ökologisch sinnvoller, Gebäude zu sanieren. Dringend umgebaut werden sollte etwa das Parkhaus Rödingsmarkt. Hier könnte man sehr gut Wohnraum schaffen. Wir gründen gerade eine Stiftung für nachhaltiges Bauen in Hamburg und fänden einen solchen Umbau dort sinnvoll. Die faszinierende Rotunde müsste erhalten bleiben. Daraus könnte ein Park werden, ein öffentlicher Raum. Solche Projekte sind viel interessanter als Abriss und Neubau.