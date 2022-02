Versammlungen Hamburg: Hier können Sie Solidarität mit der Ukraine zeigen

Schon am Donnerstagmittag haben sich Hamburger vor dem russischen Generalkonsulat eingefunden, um gegen den Angriff auf die Ukraine zu demonstrieren. Am Nachmittag waren es rund 200 Teilnehmer.

Hamburg. "Peace, no war, Mr. Putin!" oder "Please stand with Ukraine!" steht auf den Plakaten, die die Demonstranten in Hamburg hochhalten: Viele Menschen beobachten den russischen Angriff auf die Ukraine mit großer Sorge und wollen auch in Hamburg ein Zeichen der Solidarität setzen. Bei Kundgebungen und Versammlungen setzen sie sich für den Frieden in Europa ein und wollen ihr Mitgefühl mit den Menschen in der Ukraine zum Ausdruck bringen.

Bereits seit Mittwochabend gehen Hamburger auf die Straße, am Donnerstagnachmittag demonstrierten rund 200 Menschen vor dem russischen Generalkonsulat am Feenteich. Unter dem Tenor "Frieden in der Ukraine" forderten die Teilnehmer ein sofortiges Ende der russischen Angriffe auf Ziele in der Ukraine.

Ukraine-Krieg: In Hamburg demonstrierten bereits am Donnerstag Menschen vor dem russischen Generalkonsulat.

Foto: Michael Arning

Auch für die kommenden Tage wurden bei der Polizei Hamburg bereits mehrere kleine und größere Solidaritätsveranstaltungen angemeldet. Es ist davon auszugehen, dass weitere Kundgebungen folgen werden.

Hier können Hamburger Solidarität mit der Ukraine bekunden:

Demo der Hamburger Linkspartei vor russischem Generalkonsulat

Die Hamburger Linkspartei hat am Donnerstag, 17 Uhr, eine Kundgebung vor dem russischen Konsulat am Feenteich angekündigt. Man verurteilte das völkerrechtswidrige Vorgehen von Präsident Putin aufs Schärfste, teilte Die Linke Hamburg mit. Man fordere Putin auf, die Truppen abzuziehen und einer diplomatischen Lösung eine Chance zu geben. Andererseits kritisiert Die Linke auch "den seit Monaten laufenden ukrainischen Truppenaufmarsch der ukrainischen Armee an der Frontlinie und deren Angriffe auf die beiden 'Volksrepubliken'".

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei der Kundgebung sollen die Bundestagsabgeordnete Zaklin Nastic und der Linken-Bürgerschaftsabgeordnete David Stoop kurze Ansprachen halten. Bei der Demo am Donnerstagabend erwarten die Linken nach Angaben der Polizei 50 Teilnehmer.

Ukraine-Krieg: Versammlung in der Ottenser Hauptstraße

Die MLPD Hamburg (Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands) will am Donnerstag von 18 bis 19 Uhr in der Ottenser Hauptstraße demonstrieren. Der Tenor: "Gegen jede imperialistische Aggression". Die MLPD erwartet laut Polizei zehn Teilnehmer.

Demo am Freitag: "Solidarität für unsere Mitmenschen in der Ukraine"

Am Freitag wird erneut von 18 bis 20 Uhr vor dem russischen Generalkonsulat in Hamburg demonstriert. "Die Versammlung hat eine Privatperson angemeldet, die 50 Teilnehmer erwartet", sagte Polizeisprecher Florian Abbenseth. Das Motto lautet: "Solidarität für unsere Mitmenschen in der Ukraine".

Das Internationalistische Bündnis Hamburg hat ebenfalls für Freitag von 18 bis 20 Uhr unter dem Tenor "Widerstand gegen die Kriegsgefahr – gegen jede imperialistische Aggression" eine Versammlung in der Ottenser Hauptstraße angemeldet. Es wird mit 30 Teilnehmern gerechnet.

„Keine Waffenlieferungen an die Ukraine": 300 Demonstranten erwartet

Am Sonnabend hat die Volksinitiative gegen Rüstungsexporte von 15 bis 18 Uhr auf dem Rathausmarkt eine Versammlung angemeldet – erwartet werden 300 Teilnehmer. Der Tenor lautet: „Keine Waffenlieferungen an die Ukraine – Stopp der Rüstungsexporte über den Hamburger Hafen“.

Unter dem Tenor „Frieden in der Ukraine – Sicherheit in Europa“ wird zudem am Sonntag von 12 bis 16 Uhr auf dem Rathausmarkt demonstriert. Der Anmelder erwartet 200 Teilnehmer.

So viele Russen und Ukrainer wohnen in Hamburg

Russen und Ukrainer machen nur einen vergleichsweise kleinen Anteil der Hamburger Bevölkerung aus – allerdings werden in der Übersicht des Statistischen Amtes nur Menschen erfasst, die die russische oder ukrainische Staatsangehörigkeit haben. Nicht darunter fallen Aussiedler und Spätaussiedler mit russischen oder ukrainischen Wurzeln.

Insgesamt wohnen knapp 10.000 Russinnen und Russen sowie 4170 Ukrainerinnen und Ukrainer in der Hansestadt.

Die meisten Menschen mit russischer Staatsangehörigkeit leben in Rahlstedt (465), Neuallermöhe (438), Billstedt (376), Lohbrügge (320) und Lurup (298).

Unter den Stadtteilen mit ukrainischer Bevölkerung stechen Billstedt (201), Rahlstedt (193), Neuallermöhe (137), Winterhude (134) und Hamm (132) hervor.

Darüber hinaus sind 90 russische und 275 ukrainische Seeleute in Hamburg gemeldet.