Glaubt an die Gastronomie: Jana Grabau hat vor rund einem halben Jahr ihr Café Kofje an der Walddörferstraße eröffnet und bietet Frühstück, Kuchen, Kaffee und Franzbrötchen an.

Sushi in Rotherbaum, Kuchen in Wandsbek, Hummer in Winterhude und Gourmetabende in der City – Hamburgs neue Spots.