Denkmal Hamburg: Wasserturm Altona bleibt – Sanierung muss warten

Der Wasserturm am Bahnhof Altona soll erhalten bleiben. Die Stadt Hamburg will das Denkmal sanieren.

Denkmal in Hamburg Wasserturm in Altona bleibt – doch die Sanierung muss warten

Hamburg. Der alte Bahn-Wasserturm in Hamburg-Altona soll erhalten bleiben und dem Stadtteil Neue Mitte künftig als Landmarke dienen. Das teilten Finanzsenator Andreas Dressel und der Bezirk Altona bei Twitter mit. "Wir haben als Stadt ein großes Interesse daran, dieses "ein bisschen Wahrzeichen" von Hamburg-Altona zu erhalten", sagte Dressel am Donnerstag dem NDR. Der Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen werde in enger Abstimmung mit dem Denkmalschutzamt Objektsicherungsmaßnahmen vorbereiten.

Denkmal: Hamburg will Altonaer Wasserturm schützen

Der Betonturm war Mitte der 1950er Jahre auf dem Bahn-Betriebsgelände erbaut worden, um Dampflokomotiven am Fernbahnhof Altona mit Wasser zu versorgen. Die grundlegende Sanierung könne erst beginnen, wenn der Turm auf dem ehemaligen Bahn-Betriebsgelände gefahrlos zugänglich ist, "also nach Einstellung des Schienenverkehrs in Hamburg-Altona – voraussichtlich 2027", sagte Dressel. Dann soll der Fernbahnhof von Altona an den Diebsteich umziehen.

So ist es🏗👍: Der Erhalt des Bahn-Wasserturms ist mir nicht nur als Senator ein Anliegen, sondern auch als Eisenbahn-Fan😉🚂. Jetzt muss es darum gehen, das Objekt zu sichern - darum kümmert sich unser Landesbetrieb LIG. Altona kann also beruhigt sein, der Turm bleibt erhalten! https://t.co/vBXtzrQDVS — Andreas Dressel (@ADressel) January 26, 2022

"Klares Ziel ist der Erhalt des Wasserturms, der stadtbildprägend für Altona ist und das auch nach Verlegung des Fernbahnhofs an den Diebsteich im zukünftigen neuen Wohnquartier bleiben soll", heißt es in einer Senatsantwort auf eine Schriftliche Kleine Anfrage der stadtentwicklungspolitischen Sprecherin der CDU-Fraktion, Anke Frieling. Sie begrüßte, "dass Finanzsenator Andreas Dressel jetzt plötzlich sein Herz für dieses Altonaer Bauwerk entdeckt hat". Damit sei "immerhin ein erstes Signal" zu dessen Erhalt gesetzt, sagte sie.

Altonaer Wassertum habe erkennbare Schäden

Frieling fügte hinzu: "Ich erwarte vom Senat jetzt zeitnah ein Konzept zur Sanierung des Denkmals. Es muss alles erforderliche getan werden, den Wasserturm zu sichern und zu erhalten." Sie forderte, dass erkennbare Schäden durch Witterung und Vandalismus kurzfristig behoben werden müssen.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Laut Senatsantwort wurde der Wasserturm "als unbeheiztes, freistehendes Gebäude" konstruiert. "Das heißt aber nicht, dass dieser ewig hält, wenn man sich als Eigentümer wie bisher jahrelang nicht darum kümmert", sagte Frieling. "Seit Juli 2015, also seit mehr als sechs Jahren, ist die Stadt Eigentümerin und der stadteigene Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermögen für die Unterhaltung und Instandsetzung zuständig – doch passiert ist seit dem offensichtlich nichts."

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg