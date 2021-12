Das Wetter in Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt zwar trüb und grau – aber es gibt auch eine Überraschung zum Jahreswechsel.

Silvester-Wetter in Hamburg: Feuerwerk am Hamburger Hafen gibt es auch in diesem Jahr nicht. Eine besonders gute Sicht wird es ohnehin nicht geben (Archivbild).

Wetter Hamburg Silvester: So wird das Wetter in Norddeutschland

Hamburg. Knackig kalt und ein wolkenloser Himmel: Das ist für viele Menschen das perfekte Wetter zu Silvester. Doch in Hamburg und ganz Norddeutschland wird daraus nichts. Auch zum Jahreswechsel bleibt es trüb und regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte.

Dass die Sicht bei dem Schmuddelwetter eher dürftig sein wird, ist jedoch nicht weiter schlimm. Denn einen krachenden Start ins neue Jahr mit vielen bunten Raketen am Himmel wird es ohnehin nicht geben. Wegen der Corona-Pandemie ist es in Hamburg verboten, Feuerwerk und Böller auf öffentlichem Grund zu zünden.

Wetter Hamburg: Überraschend milde 13 Grad Silvester

Zudem wird es überraschend mild zum Jahreswechsel. In Hamburg klettert das Thermometer Silvester auf 13 Grad, in Flensburg auf 10 Grad. Nach Angaben des DWD gibt es an der Nordsee Sturmböen.

Jahreswechsel in Westeuropa: Auf der Suche nach dem knackig kalten Winter ... Europawetter-Vorhersagen beim DWD: https://t.co/8ZBfiKrWPv /kis pic.twitter.com/Rh9kKiOe7G — DWD (@DWD_presse) December 29, 2021

Der Neujahrstag wird auch nicht viel besser. In der Nacht zum Sonnabend zieht der Regen Richtung Osten ab und es kann Auflockerungen geben. Beim Spaziergang am 1. Januar besteht also die Chance, trocken zu bleiben.

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach trübem, nebligem Wetter am Mittwoch inklusive Sprühregen erwartet die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein auch am Donnerstag viele Wolken und Regen. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 11 Grad. Die Aussichten sind wenig überraschend: Es bleibt grau und regnerisch.