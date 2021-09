Meine Lieblingsstadt ... ist schwer zu beantworten: Ich habe lange in Marburg gelebt. Solche Formate lassen sich eher lieben als Megacitys. Auch Städte am Meer wie Cadiz, Palma, Palermo, Havanna ... Aber Heimat ist für mich eher eine Zeit als ein Ort. Man kehrt immer in eine andere Stadt zurück als die, die man zu kennen glaubt. Mein Lieblingsort ... sind das Alsterfleet und die Alsterarkaden. Die eigene Stadt nimmt man oft erst wahr, wenn man sie Gästen zeigt: Dann zieht es mich dorthin: Dort ist Hamburg Hamburg, zugleich aber auch französisch, ja international. Man erlebt so einen entrückten Moment, wenn man dort sitzt oder sich in der Mellin Passage umschaut. Beim Blick auf die Buchhandlung Felix Jud fallen das intellektuelle, das schöne, aber auch das lebendige kommerzielle Hamburg zusammen. Mein Lieblingsstadtteil ... ist immer der Stadtteil, den ich noch nicht kenne, wo ich noch etwas entdecken kann. Früher war es mal Ottensen, wo wir in den 70er-Jahren Straßentheater gemacht haben. Das war sehr spannend. Aber er war ein anderes Ottensen, als wir es heute kennen. Im Moment ist es Rotherbaum. Ich befasse mich seit Jahren intensiv mit der Geschichte eines Hauses, der Rothenbaumchaussee 26. Das Haus ist unglaublich, es erzählt viele Geschichten, die den Stadtteil ebenso wie deutsche Geschichte betreffen. Momentan bin ich fasziniert von der Litfaßsäule am Eingang der Edmund-Siemers-Allee, die dort seit 120 Jahren steht – sie ist ein Buch des Jahrhunderts über die Plakatierung, die Anschläge, die Veröffentlichungen. Einen Ort kennt man erst dann, wenn man einige seiner Geschichten gefunden hat. Mein Lieblingsgebäude ... ist die Speicherstadt. Dieses unglaubliche Ensemble aus Strenge und Schönheit, aus Nüchternheit und fantastischer Imagination, aus Wasserinsel und Backsteingebirge. Einmal mit der Abrissbirne würde ich ... mich zurückhalten: Ich bin keine wandelnde Abrissbirne, ich versuche eher zu verstehen. Ich möchte mich ausdrücklich nicht bei der Abschaffung der 60er-Jahre anschließen. Gerade erleben wir, dass ein ganzes Jahrzehnt nach und nach verschwindet. Es gibt aber in der Freien und Abrissstadt Hamburg vieles, von dem man sich trennen könnte: Ich kenne Gebäude, die so nichtssagend sind und nur aus fadenscheinigen Gründen irgendwann einmal errichtet wurden. Da hat sich das Kapital nur ausgetobt und weiter keine Geschichte erzählt.