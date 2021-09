TV-Triell bei ARD und ZDF: Nervöse Moderatoren ohne Konzept

Hamburg. Die Trielle sind nicht nur eine Möglichkeit, die drei Kanzlerkandidaten miteinander zu vergleichen – sondern auch die TV-Sender, die sie ausrichten. Und da haben ARD/ZDF, obwohl Platzhirschen, was Auseinandersetzungen von Spitzenkandidaten vor Wahlen angeht, im direkten Duell mit RTL, Gastgeber des ersten Triells, nicht besser ausgesehen.

Im Gegenteil: Das zweite Triell wirkte, gerade in den ersten 45 Minuten, seltsam unstrukturiert, die Übergänge von einem Themenblock zum anderen waren oft abrupt, mehrfach fielen sich die Moderatorinnen Maybrit Illner und Oliver Köhr ins Wort, sodass man nicht den Eindruck hatte, als hätten die beiden ein schlüssiges Konzept. Das war vor zwei Wochen bei Pinar Atalay und Peter Kloeppel anders, gerade Atalay, vor kurzem von der ARD zum Privatsender gewechselt, strahlte damals eine große Ruhe und Souveränität aus.

Moderatoren-Duo Oliver Köhr und Maybrit Illner.

Foto: Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

TV-Triell: Nervosität war dem Moderator anzumerken

Die fehlte am Sonntagabend Oliver Köhr, dem man seine Nervosität vor allem zu Beginn des Triells stark anmerkte, und die sich in einer Moderationshektik niederschlug, die dem Triell nicht guttat. Es kam hinzu, dass der Einstieg in die Auseinandersetzung mit möglichen Koalitionsvarianten und den extrem komplexen Vorgängen um die Razzien in Bundesfinanzministerium und Bundesjustizministerium sehr technisch war, und nach Effekten heischte.

Das machte allen, Zuschauerinnen und Zuschauern, Kandidatin und Kandidaten und nicht zuletzt den Moderatoren den Start unnötig schwierig, die nicht-funktionierende Zeiterfassung bei Olaf Scholz trug das ihre dazu bei. Beruhigend wirkte sie auf das zu diesem Zeitpunkt überforderte Moderatoren-Team nicht.

ARD/ZDF haben sich nichts Ungewöhnliches einfallen lassen

Das änderte sich in der zweiten Hälfte des Triells, in der es Illner/Köhr gelang, Themenblöcke zu strukturieren und klar abzuarbeiten, auch, weil sie sich stärker zurücknahmen und das Gespräch zwischen Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Armin Laschet laufen ließen. Letzterer sorgte übrigens für einen bemerkenswerten Moment, als er auf eine Frage Köhrs folgendes antwortete, nämlich: „Was war die Frage?“ Solche Momente, die auf ihre Art für sich selbst wirken, entstehen, wenn man sich als Moderator oder Moderatorin zurücknimmt, wenn man alles dafür tut, dass die Befragten so rüberkommen, wie sie wirklich sind. Das ist, wie gesagt, nur zum Teil gelungen.

Und, auch das muss man am Ende des zweiten Triells sagen: Viel Neues haben die, die das erste Triell gesehen haben, nicht erfahren. Und irgendwie ist es schade, dass sich ARD/ZDF nicht etwas Ungewöhnliches haben einfallen lassen…

