Meine Lieblingsstadt ist meine Geburts- und Heimatstadt Hamburg. Welche sollte es auch anders sein? Sie ist mit Abstand die schönste Stadt in Deutschland. Mein Lieblingsort sind die Landungsbrücken. Genauer gesagt, die Terrasse des Hafenclubs: Dort kann man ein Glas Wein trinken und die Schifffahrt genießen. Mein Lieblingsstadtteil ist Marienthal – klein, beschaulich, grün und zentral gelegen. Mein Lieblingsgebäude ist der Michel – eine solche protestantische Kirche gibt es auf der Welt kein zweites Mal. Einmal mit der Abrissbirne würde ich den Turm des KPMG-Gebäudes an der Ludwig-Erhard-Straße entfernen. Er schränkt den Blick auf den Michel in unverantwortlicher Weise ein. Wir hatten damals in der Wirtschaftsbehörde eine heftige Auseinandersetzung mit dem damaligen Oberbaudirektor Egbert Kossak. Leider wollte er auf jedes Gebäude ein Türmchen setzen. Manchmal war das schön – aber in diesem Fall wurde das Jahrhundertbauwerk Michel verstellt.