Hamburg: Das sagt Olaf Scholz zur PCR-Testpflicht für Ungeimpfte

In vielen europäischen Ländern steigen die Infektionszahlen erneut in die Höhe. Davon wurden einige zu Hochinzidenzgebieten erklärt. Auch Deutschland bereitet sich auf die nächste Corona-Welle vor.

Hamburg. Die Delta-Variante des Coronavirus, die laut Angaben des Robert-Koch-Instituts inzwischen für 97 Prozent aller Neuinfektionen in Deutschland verantwortlich ist, sorgt trotz einer höheren Impfquote für einen früheren und schnelleren Anstieg der Infektionszahlen als im vergangenen Jahr. Anders als bislang liegen die norddeutschen Bundesländer nun vorn – vermutlich, weil in Hamburg und Schleswig-Holstein die Sommerferien bereits vorbei sind.

Derweil sprach sich Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) vor der am Dienstag geplanten Ministerpräsidentenkonferenz für eine PCR-Testpflicht für Ungeimpfte aus. Darauf reagierte Olaf Scholz (SPD) am Sonntag bei einer Wahlkampfveranstaltung auf dem Hamburger Dom. Weitere Informationen in unserem Corona-Newsblog.