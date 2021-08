Corona-Impfung ist für Daniel Günther "absolute Bürgerpflicht"

Die Stiko empfiehlt derzeit keine Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche. Dennoch wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern die Immunisierungen vorantreiben, unter anderem auch mit Impfangeboten an Schulen. Damit will die Politik auch den Präsenzunterricht aufrecht erhalten.

Hamburg. Die Corona-Lage am Mittwoch: Die Diskrepanz zwischen den Bundesländern, in denen die Sommerferien bereits (fast) beendet sind und denen, in denen sie gerade erst begonnen haben, tritt beim Sieben-Tage-Wert immer deutlicher zu Tage: In Hamburg und Schleswig-Holstein steigt die Inzidenz nahezu täglich – Hamburg hat im Ländervergleich den mit großem Vorsprung höchsten Wert, Neumünster sogar die bundesweit höchste Inzidenz im Vergleich der Landkreise.

In Niedersachsen bleibt der Wert hingegen bisher stabil unter dem Bundesschnitt, den das RKI am Mittwoch mit 18,5 angibt. Ausnahme ist derzeit noch Mecklenburg-Vorpommern: Dort hat in dieser Woche ebenfalls das neue Schuljahr begonnen, die Inzidenz liegt mit 10,6 aber deutlich niedriger, steigt aber ebenfalls an.