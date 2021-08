Corona Hamburg: "Lange Nacht des Impfens" in den Messehallen

Hamburg. In Hamburg und Schleswig-Holstein sind die Sommerferien fast zuende: Werden die Corona-Zahlen nun mit Rückkehr der letzten Urlauber erneut einen Sprung machen? Die Inzidenz in der Hansestadt liegt derzeit über der Marke von 35. Länder wie Niedersachsen, in denen die Ferien noch länger dauern, werden eine ähnliche Entwicklung vermutlich in einigen Wochen durchmachen.

Um einer Corona-Welle speziell bei Jüngeren entgegenzuwirken, haben die Gesundheitsminister von Bund und Ländern beschlossen, Impfungen auch für 12- bis 17-Jährige anzubieten – obwohl die Ständige Impfkommission (Stiko) unter Verweis auf die Datenlage eine allgemeine Impfempfehlung für Jüngere weiter verweigert.