Corona Hamburg: Bilanz der ersten Woche mit Spontanimpfungen

Hamburg. Wie heftig die vierte Welle der Corona-Pandemie ausfallen wird, scheint angesichts fast täglich steigender Inzidenzen und der flächendeckenden Ausbreitung der Delta-Variante weiterhin schwer abschätzbar. Die gestiegene Impfquote sowie die überwiegend jüngeren Infizierten könnten allerdings für eine weniger dramatische Situation in den Krankenhäusern sorgen als im Winter.

Bund und Länder haben am Montag über die Impfung von Jugendlichen beraten: In Hamburg beginnt am Donnerstag das neue Schuljahr, in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind Schulkinder bereits seit Montag wieder in den Schulen. In Niedersachen haben die Sommerferien hingegen gerade erst begonnen.