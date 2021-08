Corona: Freudentränen beim Watt en Schlick Festival

Hamburg. Die Corona-Lage in Hamburg und Schleswig-Holstein bleibt weiter angespannt – in Hamburg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nun bei 37,6. Entspannung nicht in Sicht: Insbesondere unter den jungen Hamburgern steigt der Anteil der Ansteckungen.

Zum Schutz vor einer Corona-Ausbreitung gelten in Deutschland seit Sonntag für Rückkehrer aus dem Sommerurlaub strengere Regeln: Alle ungeimpften Reiserückkehrer müssen einen negativen Corona-Test nachweisen. In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern beginnt das neue Schuljahr am Montag, Hamburg folgt am Donnerstag. Welche Strategien die drei Länder verfolgen.