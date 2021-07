Corona-Inzidenz: Traurige Werte für Hamburg und den Norden

Hamburg. Die Corona-Zahlen in Hamburg und im ganzen Norden steigen weiter. In der Hansestadt bewegt sich die Sieben-Tage-Inzidenz immer mehr auf einen Wert von 35 zu, mit dem eigentlich weitere Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung greifen müssten: Der Senat hat sich kurzfristige Verschärfungen der Regeln vorbehalten, bisher aber keine angekündigt.

In Schleswig-Holstein werden nun mobile Impfteams in die Schulen geschickt und in Niedersachsen stehen schon bald die ersten Auffrischungsimpfungen für Senioren an.