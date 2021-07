Corona-Inzidenz: Schleswig-Holstein lockert trotz steigender Zahlen

Hamburg. Die Corona-Zahlen in Norddeutschland steigen kontinuierlich an – in Hamburg kletterte die Inzidenz am Sonntag weiter auf 26,6. Am Sonntag wurde im Landkreis Lüneburg mit einer Inzidenz von 59,2 der höchste Wert in Niedersachsen und der zweithöchste in ganz Deutschland erreicht. Wegen der steigenden Zahl an Fällen, die auch auf die Reiserückkehrer zurückzuführen ist, könnte die derzeit für Ende August geplante Ministerpräsidentenkonferenz vorgezogen werden.

Derweil kann in Schleswig-Holstein wieder in drei Diskotheken ohne Maske und Abstand getanzt und gefeiert werden – ein Modellprojekt macht's möglich. Die wichtigsten Entwicklungen zur Pandemie lesen Sie hier im Newsblog für Norddeutschland.