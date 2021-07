Corona Hamburg: Ausbruch bei Ferienfreizeit – 78 Corona-Fälle

Hamburg. Wegen erneut steigender Corona-Zahlen in Norddeutschland – in Hamburg kletterte die Inzidenz am Freitag weiter auf 21,5 – könnte die derzeit für Ende August geplante Ministerpräsidentenkonferenz vorgezogen werden. Das stellte Kanzlerin Merkel in Aussicht, auch Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern äußerten sich bereits dazu und unterstützen den Vorschlag.

Lesen Sie hier den aktuellen Corona-Blog

Derweil sprach sich Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) positiv zur Entwicklung der Tourismusbranche aus: Die Modellregionen hätten das Interesse am Land gefördert. Trotz oder womöglich gerade wegen der vielen Urlaubsgäste stieg auch die lange Zeit einstellige Inzidenz im nördlichsten Bundesland wieder an – und liegt nun bei 11,6. Die wichtigsten Entwicklungen zur Pandemie lesen Sie hier im Newsblog für Norddeutschland.