Corona: Inzidenz im Norden steigt weiter – weniger Klinikpatienten

Hamburg. Die Corona-Zahlen in Norddeutschland steigen wieder: In Hamburg liegt die Inzidenz am Donnerstag mittlerweile wieder bei 21,0, Schleswig-Holstein verzeichnet einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von über 10 und in Niedersachsen betrug die Inzidenz am Donnerstag 13,9 – in der Region Hannover sogar 32,8.

In diesem Zusammenhang bereitet den Behörden in Hamburg besonders die Ausbreitung der Delta-Variante Sorge. Die Wahrscheinlichkeit, sich mit dieser besonders aggressiven Mutante anzustecken, sinkt bei einer vollständigen Impfung jedoch um ein Vielfaches. Daher wurde Impfling Nummer 1.000.000 im Impfzentrum am Mittwoch besonders gefeiert. Die wichtigsten Entwicklungen zur Pandemie lesen Sie hier im Newsblog für Norddeutschland.