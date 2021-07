Rahe schließt erstes A-Rosa-Resort – wegen Corona

Der Überblick: Pietro Lombardi singt in Hamburg vor 1200 Fans. Mehr Hamburger in Spanien infiziert – Corona-Inzidenz steigt.

Hamburg. In Hamburg liegt die Inzidenz wieder deutlich im zweistelligen Bereich, in Schleswig-Holstein hat sie sich binnen sieben Tagen sogar verdoppelt und in Niedersachsen bewegt sich das Infektionsgeschehen über dem Bundesschnitt. Die hochansteckende Delta-Variante macht sich in den steigenden Corona-Zahlen in Norddeutschland bemerkbar. An den Lockerungen halten beide Länder fest. "Die Situation ist absolut im Griff", sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).

>>Dieser Artikel wird nicht mehr aktualisiert. Hier kommen Sie zu den aktuellen Corona-News für Hamburg und Norddeutschland.<<

Erst seit Kurzem sind Feiern in Hamburg wieder unter strengen Auflagen erlaubt, doch nun gibt es den nächsten Fall einer Massenquarantäne: Ein Besucher eines Konzerts im Molotow auf St. Pauli ist nachträglich positiv auf Corona getestet worden – viele Menschen müssen nun in räumliche Isolation. Das Gesundheitsamt hatte im Nachhinein einiges zu bemängeln.