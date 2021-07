Schleswig-Holstein lockert Corona-Regeln: private Treffen & Feste

Hamburg. Langsam, aber stetig sorgt die sich ausbreitende Delta-Variante in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen für steigende Zahlen bei den Corona-Neuinfektionen. Die Belegung mit Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern jedoch bewegt sich weiter auf einem niedrigen Niveau. Wird die Sieben-Tage-Inzidenz also bald durch einen neuen Indikator ersetzt?

Derweil sorgt in Hamburg der Fall eines Reiserückkehrers für Aufruhr: Der Mann hatte sich offenbar bei seinem Urlaub in Spanien mit dem Coronavirus angesteckt und war danach – trotz erster Symptome – in mehreren Bars der Hansestadt ausgegangen. 130 Besucher mussten sich wegen der Kneipentour nun in Quarantäne begeben. Weshalb der Mann womöglich so nachlässig wurde? Er war zuvor nicht nur negativ getestet, sondern offenbar auch vollständig geimpft aus dem Urlaub zurückgekehrt.