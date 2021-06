Pflegekompass für alle, die im Alter auf Kurs bleiben wollen

Wer seinen Lebensabend gut organisieren will, braucht einen Leitfaden. Jochen Mertens und Thomas Wendt liefern einen.

Hamburg. Wie organisiere ich Pflege und Betreuung zu Hause? Kommt eine Seniorenwohnung für mich infrage? Wie finde ich ein gutes Altenheim? Und: Was kostet gute Pflege eigentlich?

Es sind Fragen wie diese, mit denen sich die meisten Menschen früher oder später im Laufe ihres Lebens beschäftigen müssen. Und genau diese Fragen (und noch viele mehr) greift „Der Pflegekompass“ auf. Das vom Hamburger Abendblatt präsentierte Buch ist ein Leitfaden für all diejenigen, die fürchten, im Informationsdschungel die Übersicht zu verlieren.

Autoren Jochen Mertens und Thomas Wendt schreiben aus Erfahrung

Die Autoren Jochen Mertens und Thomas Wendt haben selbst erfahren, was es bedeutet, den Alltag neu zu organisieren und in kurzer Zeit Antworten auf komplizierte Fragen finden zu müssen. Denn auch sie haben sich in den vergangenen 25 Jahren um ihre Eltern, Tanten und Onkel gekümmert, ihre Angehörigen bei den ersten Überlegungen zum Wohnen im Alter unterstützt. Mal musste die Pflege zu Hause organisiert werden, mal ging es darum, ein gutes Altenheim zu finden. Und natürlich dreht sich das Buch auch um komplexe Themen wie Betreuungsrecht und die Finanzierung der Pflege.

Stichwort Altenheim: Natürlich geht es da nicht nur um das Anziehen und Waschen, nicht nur darum, dass die Medikamente zuverlässig ausgegeben werden, so die Autoren. Die Pflegekräfte selbst wissen das am allerbesten, und sie kommen denn auch im „Pflegekompass“ ausführlich zu Wort.

Herausforderungen des Alltags

So berichten Altenpfleger und Altenpflegerinnen über ihre Arbeit, die Herausforderungen des Alltags wie der Betreuung von Demenzkranken sowie den angemessenen Umgang mit Patienten in schwierigen Lebenslagen, etwa im Hospiz. Außerdem bieten die Autoren Jochen Mertens und Thomas Wendt den Leserinnen und Leser Checklisten, die beim Sortieren helfen sowie Orientierung und Sicherheit schaffen sollen.

„Der Pflegekompass“ hat 320 Seiten, kostet 19,90 Euro und ist im Buchhandel und in der Geschäftsstelle vom Hamburger Abendblatt (Großer Burstah 18–32, 20457 Hamburg) erhältlich. Auch die Bestellung im Internet unter www.derPflegekompass.de oder telefonisch (040 / 666 33 999) ist möglich.

