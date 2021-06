Klimaschutz Fridays for Future: 1200 Menschen demonstrieren in Hamburg

Lesedauer: 2 Minuten

Zahlreiche Fridays for Future- Anhänger demonstrieren unter dem Motto "Wieder zusammen fürs Klima!" in der Hamburger Innenstadt.

An einem der heißesten Tage des Jahres zeigt die Klimaschutzbewegung erstmals wieder in größerer Zahl Flagge in der Stadt.