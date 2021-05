Nahverkehr Bald autonome Busse im HVV? "Heat" fährt wieder in Hamburg

Die Hochbahn schickt ihren autonom fahrenden Kleinbus "Heat" wieder in die HafenCity. Gehört der Bus bald zum Angebot des HVV?

Die Hochbahn startet mit dem autonom fahrenden Kleinbus in die nächste Testphase. So können Sie in der HafenCity mitfahren.