Claudia Kemfert – hier bei einer großen Klima-Demo von Fridays for Future in Hamburg – ist Mitglied des Klimabeirats des Hamburger Senats. Sie ist Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin sowie Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana Universität Lüneburg (Archivbild).