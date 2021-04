Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kommt zur Gedenkfeier in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin.

Die Corona-Pandemie hat im vergangenen Jahr Zehntausende Todesopfer in Deutschland gefordert. An diesem Sonntag gibt es für die Toten eine zentrale Gedenkfeier in Berlin. Auch die Länderchefs im Norden sprechen ihr Beileid aus und werben für Achtsamkeit.