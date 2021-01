Hamburg: Toter Obdachloser – schon der fünfte diesen Winter

Auf der Reeperbahn in Hamburg schlafen häufig Obdachlose. Am Freitag versuchten dort Beamte und Sanitäter einen leblosen Obdachlosen wiederzubeleben – ohne Erfolg.

Hamburg. Erneut ist in Hamburg ein Obdachloser auf der Straße gestorben. Wie die Polizei dem Abendblatt bestätigte, wurde der Mann am Freitagvormittag auf der Reeperbahn entdeckt.

Nach Angaben der Obdachlosenzeitung "Hinz & Kunzt" bemerkte ein Passant den leblosen Mann mitten auf dem Gehweg auf der Reeperbahn und informierte die Polizei. Um 11.03 Uhr fuhr ein Streifenwagen zu der Stelle, an dem der Obdachlose lag. "Die Beamten versuchten den 66-Jährigen wiederzubeleben – jedoch ohne Erfolg", teilte der Lagedienst der Polizei am Sonnabend mit.

Obdachloser auf Reeperbahn – Wiederbelebungsversuch erfolgose

Auch die Wiederbelebungsversuche der alarmierten Sanitäter blieben erfolgslos. "Der Tote kam ins Institut für Rechtsmedizin", so der polizeiliche Lagedienst.

Es ist bereits der fünfte tote Obdachlose in Hamburg in diesem Winter. Rund um den Jahreswechsel waren bereits vier obdachlose Menschen auf Hamburgs Straßen gestorben.

Hamburg: Todesursache der fünf Obdachlosen noch unklar

Ein 45 Jahre alter Mann verlor in der Nacht zum Montag unter der Überdachung eines Mehrfamilienhauses in der Altonaer Virchowstraße sein Leben. Am Neujahrstag starb ein Obdachloser im Schanzenpark, einen Tag später ein weiterer Obdachloser auf dem Altonaer Hauptfriedhof. Am Silvestermorgen war ein vierter Mann „auf Platte“ an den Landungsbrücken tot aufgefunden worden.

Ob die Obdachlosen etwa wegen der frostigen Temperaturen und/oder an Corona gestorben sind, ist noch unklar. In allen fünf Fällen wird noch ermittelt.

Hinz&Kunzt-Sozialarbeiter: Stadt muss sofort Maßnahmen ergreifen

„Diese traurigen Todesmeldungen sind Folgen der Verelendung auf Hamburgs Straßen, auf die große Teile der Hamburger Obdachlosenhilfe seit Monaten hinweisen", sagt Hinz&Kunzt-Sozialarbeiter Stephan Karrenbauer n einem aktuellen Artikel der Obdachlosenzeitung. "Die Stadt stiehlt sich aus der Verantwortung, indem sie behauptet, im Winternotprogramm seien Betten frei.“

Das Problem: Solange die Menschen dort in Mehrbettzimmern schlafen und die Unterkünfte tagsüber verlassen müssten, gingen viele Obdachlose dort nicht hin. "Wir würden es auch nicht tun, gerade nicht in Pandemiezeiten. Es wäre arrogant, Obdachlosen zu sagen, sie müssten nicht auf der Straße schlafen, wenn dieses Winternotprogramm ihre Alternative ist“, so Karrenbauer. Er fordert die Stadt eindringlich auf „sofort Maßnahmen zu ergreifen, damit jeder die Möglichkeit hat, zur Ruhe zu kommen.“

( coe )