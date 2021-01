In Hamm begegnen sich seit Jahren Menschen in einem Café am Horner Weg. Trotz Lockdown findet man hier Wärme und Austausch.

Corona-Krise Auszeit to go: Begegnung trotz Lockdown

Hamburg. Eine Auszeit wie sonst gibt es im Moment nicht am Horner Weg. Auf dem weißen Zweisitzersofa gegenüber der Holztheke können keine Gäste sitzen, die 17 Tische im Innenraum wurden weggeräumt. Stattdessen müssen die Kunden einzeln in den Laden kommen und drei Pfeilen folgen: einmal im Kreis über den abgelaufenen dunklen Holzboden gehen, rund um den Tisch mit selbst gemachter Marmelade, Zuckertütchen und Kaffeestäbchen.

Das ist neu: die Markierungen auf dem Boden; ein hausgemachtes Angebot an Glühwein im Winter oder „Eierlikör to go“ im Frühjahr; der Spender mit Desinfektionsgel im Fenster neben der Eingangstür. Aber ein großes Stück Normalität ist auch geblieben im Café Auszeit.

Für Stammkunden gibt es mal eine Ausnahme

Peter kommt schon seit sieben Jahren her. Morgens trinkt er um 8.30 Uhr seinen Filterkaffee mit Kaffeesahne im Stehen auf der Terrasse vor dem Laden, wie jeden Tag. Länger am Café bleiben darf man in Corona-Zeiten eigentlich nicht, hat Peter aber immer schon so gemacht. Also darf er dann doch. „Allen anderen untersagen wir es eigentlich“, sagt Geschäftsführer Sebastian Weisselberg.

Peter gehört zu einer Rentnergruppe, die sich vor Corona immer dienstags und freitags auf dem Weg zum Hammer Markt im Café getroffen hat. Bedingt durch die Pandemie mussten für Senioren viele Kontakte und Gruppentermine wegfallen, das Auszeit bleibt aber Teil ihrer Routine. Von Mitte März bis Anfang Mai war das Café geschlossen, seitdem blieben die Türen offen. Geschnackt wird nicht mehr in der Runde auf der Terrasse, sondern mit Abstand in kurzen Zweier-Begegnungen auf der Straße.

Gute Stimmung hinter der Theke

„Mit Salz oder ohne?“ – „Was?“ – „Mit Salz oder ohne?!“ – Zwischen Geschäftsführer Weisselberg und seinem jungen Kunden steht eine Glasscheibe auf der Theke. Und Radio N-JOY läuft im Café so laut, dass der Verkauf einer Laugenstange schon mal zwei Anläufe braucht. Weisselberg pfeift mit zu Justin Biebers neusten Songs. Sein dunkelblonder Bart ist hinter einer Einwegmaske versteckt, die Haare stecken unter einer dunklen Kappe. Das Lächeln muss der 30-Jährige mit den braunen Augen vermitteln.

2007 hat Weisselberg eine Ausbildung zum Koch gemacht, in Hotels auf Norderney, in Hamburg und Horn gearbeitet. Später setzte er eine Ausbildung zum Hotelkaufmann drauf und Aufenthalte in Garmisch, am Timmendorfer Strand, auf Mallorca und in Norderstedt. Der gebürtige Bergedorfer musste oft neu ankommen. Jetzt reicht es mit dem Leben aus dem Koffer in Hotelzimmern, er will wieder „richtig an einem Ort zu Hause sein“, sagt er. Seit Mitte November heißt das neben der festen Wohnung mit der Freundin auch: arbeiten als Geschäftsführer im Café Auszeit, direkt am Gast.

Hunde sind herzlich willkommen

„Das Café für Individualisten“, nennt sich das Auszeit auf der eigenen Facebook-Seite. Hunde wackeln hier direkt hinter die Verkaufstheke – dass auch für sie Kekse im Auszeit bereitliegen, wissen sie. Drei der vier Mitarbeiter sind selbst Hundebesitzer, Weisselberg wird sich auch bald einen holen. Zum Geburtstagsfrühstück, das eine Frau um 9 Uhr für ihren Vater abholt, gibt’s eine Packung Kekse geschenkt. „Das kannst du in einer geregelten Hotellerie oder Gastronomie einfach nicht machen. Da kriegst du abends Ärger von deinem Chef“, sagt Weisselberg. „Aber das ist es, was Spaß macht.“

Um 11 Uhr läuft seine 92 Jahre alte Stammkundin aus der Nachbarschaft den Chapeaurougeweg aufs Café zu, auch das ist Routine. Wenn Weisselberg das durch die große Fensterfront sieht, legt er direkt die Zeitung und ihre Schrippen bereit. Der Mann der Kundin ist kürzlich verstorben, da nehmen sich die Mitarbeiter im Café etwas mehr Zeit für ein Gespräch und lassen notfalls den nächsten Kunden noch zwei Minuten vor der Tür warten.

„Ho Ho Ho“ stand in der Vorweihnachtszeit auf der Brusttasche von Weisselbergs T-Shirt. Bedruckt ist es mit vielen runden Weihnachtsmann-Gesichtern, eingerahmt vom Schriftzug: „I’m a naughty Santa Claus“. Aber meist hält sich der Geschäftsführer an die Regeln: Die Maske bleibt auf der Nase, ein Fenster steht auf kipp und lässt einen kühlen Zug in den Laden – wenn die Tür nicht sowieso offen steht. Die Kollegin wird zu ihrem Schichtschluss aber doch kurz umarmt.

Ein persönliches Gespräch statt Video im Homeoffice

Eine Frau kommt am Vormittag mit dicken Wollsocken und Sandalen aus ihrer nahe gelegenen Wohnung herübergelaufen. „Ich hatte eben so eine ätzende Besprechung“, sagt sie über ihre Arbeit im Homeoffice. Da musste sie einmal raus, für Brötchen mit Fleischsalat und das kurze Gespräch im Auszeit. „Es kommen immer mehr Leute aus dem Homeoffice zwischendurch aus ihren Wohnungen runter“, erzählt Weisselberg. Die bringen dann manchmal sogar eigene Porzellantassen oder Teller mit, um nicht die To-go-Becher des Auszeits in ihrer Wohnung zu sammeln.

Das Café gibt es seit 2013. Mit selbst gemachtem Blechkuchen – Käse-Brownie, Apfel-Streusel und Zitronenpuffer – konnten sie sich trotz der Cafe-May-Filialen in der Nähe ein Stammpublikum aufbauen, sagt Inhaber und Gründer Oliver Klaffke, der nachmittags auch vorbeischaut. Sollte sich die Lage bis März 2021 bessern, könne man das eine schlechte Jahr dann auch wegstecken. 65 Prozent der üblichen Umsätze macht das Auszeit-Team im Moment. „Damit stehen wir schon ganz gut da. Es läuft besser als erwartet“, sagt Klaffke.

Trotzdem bleibt Corona eine Herausforderung: Aushilfen mussten entlassen werden, die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, und der Laden öffnet nicht mehr von 7 bis 19, sondern nur bis 16 Uhr. Auch während des Lockdowns bleibt das Café durchgängig geöffnet. „Durch den Lockdown hat sich an sich nichts verändert“, sagt Weisselberg. „Es kommen aktuell etwas weniger Leute, was aber auch mit dem neuen Arbeitsbeginn nach Neujahr zu tun hat. Am Wochenende nimmt es sich aber wenig.“ Dieses Jahr hatte das Auszeit zum ersten Mal am 24. Dezember und zwischen den Jahren geöffnet. „Das lief echt gut“, sagt Weisselberg.

Wenn er kurz vor Ladenschluss die Kaffeemaschine putzt, kommen doch noch mal schnell drei Leute vorbei, um einen Kaffee oder ein paar Brötchen mit in den Feierabend zu nehmen – auch der Pizzabäcker aus dem Geschäft nebenan.

Die familiäre Stimmung macht den Charme aus

„Es ist einfach sehr familiär hier“, sagt Weisselberg, „das ist es, was mir richtig gut gefällt.“ Eine der letzten Kundinnen vergisst, vor der Abrechnung an der Kasse zu erwähnen, dass ihre Stempelkarte voll ist. Dann muss sie für den Rabatt wohl noch mal wiederkommen, sagt Weisselberg. Kein Problem, sie wohnt ja in der Nachbarschaft.