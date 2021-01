A7 in Hamburg: Autofahrern stehen zwei Vollsperrungen bevor

Die Verkehrsführung unter dem Deckel in Stellingen wird eingerichtet. Auch im März sind Bauarbeiten an der Autobahn geplant.

Vollsperrung: Wegen Bauarbeiten am A-7-Deckel in Hamburg ist die Autobahn im Februar nicht befahrbar.

Hamburg. Um die Verkehrsführung im fertiggestellten A-7-Deckel in Stellingen einzurichten, soll die Autobahn von Freitag, 5. Februar, bis Sonntag, 8. Februar, voll gesperrt werden. Das teilte die Autobahn GmbH Nord am Montag mit. Auch im März müssen Autofahrer mit Einschränkungen rechnen.

Wegen des Teilabrisses von drei Brücken in Altona werde die A7 von 22 Uhr am Donnerstagabend,18. März, bis 5 Uhr am Montag, 22. März, nicht befahrbar sein. Gesperrt werde an jenem Donnerstagabend zunächst der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und -Waltershof. Am Freitagabend werde die Sperrung bis Hamburg-Heimfeld ausgeweitet, hieß es.

Sperrung der A7 wegen Brückenneubaus in Altona

Der städtische Ost-West-Verkehr über die drei Brücken soll zwar aufrechterhalten werden. Da aber jeweils eine Brückenhälfte abgerissen wird, müssen sich die Autofahrer auch auf der Behringstraße, dem Osdorfer Weg und der Bahrenfelder Chaussee auf Einschränkungen einstellen.

Die drei Brücken müssen wegen des geplanten Lärmschutztunnels Altona neu gebaut werden. Die Autobahnsperrung südlich des Elbtunnels bis Heimfeld soll dazu genutzt werden, den dortigen Ausbau der A7 auf acht Spuren voranzutreiben.