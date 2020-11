Hamburg. Die Zahl der HIV-Infizierten in Hamburg hat sich nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts im vergangenen Jahr um 180 Fälle erhöht. Damit lebten Ende 2019 rund 7500 Menschen mit Aids oder HIV in der Hansestadt, davon rund zehn Prozent ohne Diagnose, wie die Hamburger Sozialbehörde am Montag mitteilte. Für das Jahr 2018 waren 150 Neuinfektionen mit HIV gezählt worden. Die neuen Zahlen teilte die Behörde zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember mit.

„Die Corona-Pandemie bestimmt zwar gegenwärtig viele Bereiche unseres Lebens. Darüber dürfen wir wichtige, andere Themen nicht vergessen“, erklärte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) und betonte: „Wenn wir HIV und AIDS weiter zurückdrängen wollen, benötigen wir dafür ein öffentliches Bewusstsein.“

Seit 2015 werde bei einer HIV-Diagnose eine umgehende medikamentöse Behandlung empfohlen. Diese sorge dafür, dass die Infizierten in der Regel über eine gute Lebensqualität verfügten und bei entsprechend niedriger Viruslast keine anderen Menschen ansteckten. Seit September 2019 sei es möglich, sich mit einer oralen Chemoprophylaxe vor einer HIV-Infektion zu schützen. Menschen mit einem hohen Ansteckungsrisiko können das Medikament als Kassenleistung bekommen. Wie auch bei anderen sexuell übertragbaren Krankheiten sei es aber weiterhin wichtig, Kondome zum Schutz vor Ansteckungen zu benutzen, erklärte die Sozialbehörde.