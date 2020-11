Hamburg. Die CDU hat dem rot-grünen Senat vorgeworfen, beim Thema Klimaschutz im Gebäudebereich zum Teil ohne genügende Datengrundlage zu agieren. So gebe es bisher keine Zahlen über Förderanträge zum Tausch von Ölheizungen, keine Dokumentationen darüber, in welchen Fällen Altbauten saniert und in welchen sie im Sinne des Klimaschutzes und der Wirtschaftlichkeit abgerissen wurden. Auch gebe es bis heute keine Holzbaustrategie.

„Das wundert mich schon sehr“, sagte CDU-Stadtentwicklungspolitikerin Anke Frieling. „Um Ziele zu erreichen, müssen wir wissen, wo wir als Stadt aktuell stehen und welche Maßnahmen greifen – ansonsten handelt es sich um rot-grünen Klimaschutz im Blindflug.“

Unschöne Entwicklung

Die CDU-Politikerin bezieht sich mit ihrer Kritik auf Senatsantworten auf zwei von ihr gestellte Kleine Anfragen. „Diese ergaben, dass den zuständigen Behörden bestimmte Zielsetzungen, Auswertungen und Dokumentationen gar nicht vorliegen: Der Abriss öffentlicher Gebäude zum Beispiel soll laut rot-grünen Koalitionsvertrag vermieden werden, wenn eine energetisch anspruchsvolle Sanierung aus Sicht des Klimaschutzes vorteilhafter wäre. Bezüglich vorgenommener Abrisse liegt jedoch keinerlei Dokumentation darüber vor, ob eine Sanierung aus Sicht des Klimaschutzes vorteilhafter gewesen wäre oder nicht.“ Dasselbe gelte für die Förderung zum Austausch von Ölheizungen.

Die Antworten des Senats zeigen zudem eine andere unschöne Entwicklung: Die ausgezahlte Fördersumme für die energetische Sanierung von älteren Wohngebäuden ist von 2018 auf 2019 dramatisch eingebrochen. Wurden 2018 noch insgesamt 19,5 Millionen Euro an Fördergeld dafür ausgezahlt, Altbauten besser zu dämmen, so waren es 2019 plötzlich nur noch 10,5 Millionen Euro – ein Einbruch um 46 Prozent.

„Die exakten Gründe für den starken Rückgang der Nachfrage im Förderprogramm Modernisierung von Mietwohnungen von 2018 nach 2019 sind dem Senat nicht bekannt“, heißt es in der Antwort auf die Kleine Anfrage. „Eine mögliche Ursache sind die derzeit sehr hohen Investitionsleistungen der Hamburger Wohnungsunternehmen und -genossenschaften im Bereich des Wohnungsneubaus, die auch zu einem starken Auslastungsschwerpunkt der Bauwirtschaft im Bereich des Wohnungsneubaus führen.“

Zudem könnten „deutlich gesunkene Rohstoffpreise sowie die milden Winter der zurückliegende Jahre dazu beigetragen haben“. Mithin: Weil Öl billiger geworden und es seltener kalt ist, sank die Bereitschaft, Wohnraum auch im Sinne des Klimaschutzes zu sanieren.