Hamburg. In einem Offenen Brief an Hamburgs Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) fordern mehr als ein Dutzend Chefdirigenten, Intendanten und Intendantinnen und die Chefs von Museen mehr Engagement für die Kulturlandschaft, um die Corona-Krise überleben zu können. Im Vorfeld der Weichenstellung – in der nächsten Woche beratschlagen Bundesregierung und Ministerpräsidenten über Maßnahmen für mindestens Dezember und Januar – schreiben die prominenten Unterzeichner: „Sehr geehrter Erster Bürgermeister, lassen Sie die Kultur leben! (...) Setzen Sie sich beim nächsten Treffen mit der Kanzlerin und Ihren Kolleginnen und Kollegen der anderen Länder dafür ein, dass Kultur- und Bildungseinrichtungen wie Opern, Theater, Konzertsäle, Kinos und Museen zügig wieder geöffnet werden.“

Initiator dieses Appells, der dem Hamburger Abendblatt exklusiv vorliegt, ist Thomas Hengelbrock, Gründer und Leiter der Balthasar-Neumann-Ensembles und Ex-Chefdirigent des NDR Elbphilharmonie Orchesters.

Mit ihm unterzeichnet haben:

Christoph Lieben-Seutter (Generalintendant Elbphilharmonie und Laeiszhalle)

NDR-Chefdirigent Alan Gilbert

Generalmusikdirektor Kent Nagano

Ensemble Resonanz

Thalia-Intendant Joachim Lux

Schauspielhaus-Intendantin Karin Beier

Ulrich Waller und Thomas Collien vom St. Pauli Theater

Kampnagel-Intendantin Amelie Deuflhard

Kunsthallen-Direktor Alexander Klar

Tulga Beyerle und Udo Goerke vom Museum für Kunst und Gewerbe

Bettina Steinbrügge vom Kunstverein

Deichtorhallen-Chef Dirk Luckow

Filmfest-Leiter Albert Wiederspiel

Exklusiv: Kulturverantwortliche appellieren an Tschentscher

Weiter heißt es in dem Schreiben: „Auch wir, Kulturschaffende in Hamburg, sind uns bewusst, dass einschneidende und schmerzhafte Maßnahmen nötig sind, um die steigenden Infektionszahlen in der Pandemie zu reduzieren. Es ist keine Frage, dass die zweite Corona-Welle in diesen Wochen solche Maßnahmen verlangt. Während des ersten Lockdowns haben wir unsere Kultur-Häuser geradezu zu ,Hochsicherheits-Zentren‘ umgebaut, haben Geld, Zeit und Energie eingesetzt, um den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt auch in dieser Krisenzeit gefahrlos Kulturerlebnisse zu ermöglichen."

Weiter heißt es, es habe keine Zweifel an der Sicherheit eines Theater-, Konzert-, Opern-, Kino- oder Museumsbesuches gegeben. Dennoch sei man erneut in den Lockdown geschickt worden. Die Zuordnung zu "Freizeiteinrichtungen" hätten die Unterzeichner verwirrt und verstimmt.

Der Appell an Tschentscher geht so weiter: "Wir bitten Sie, sich dafür einzusetzen, dass der vom Gesetzgeber selbst formulierte Rang von Kunst, Kultur und Bildung bei den unmittelbar bevorstehenden politischen Beschlüssen tatsächlich Berücksichtigung findet. Im Sinne von transparenten und gerechten Kriterien kann es nicht sein, dass der Erwerb nicht unmittelbar notwendiger Konsumartikel in Kaufhäusern höher gewichtet wird als die Versorgung mit Bildung, Kunst und Kultur."

Die Kultur wolle "in der schwierigen Zeit" für die Bürger da sein. "Genau so, wie Sie das Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften auch zugestehen. Auch wir wollen Freude, Zuversicht und Trost spenden. Wir wollen dem ,weniger Kontakt‘ ein ,mehr Zuwendung‘ an die Seite stellen. Kultur stabilisiert die Gemeinschaft und stärkt den Einzelnen.“

Die aktuellen Entwicklungen zur Covid-19-Pandemie im Norden lesen Sie in unserem täglichen Corona-Newsblog.