Hamburg. Archäologen haben auf dem Rathausmarkt eine sensationelle Entdeckung gemacht. Dort, wo der neue, barrierefreie Zugang zur U-Bahn entsteht, haben sie die Fundamente der Dominikanerkirche St. Johannis entdeckt. Die Arbeiten waren von den Experten des Archäologischen Museums begleitet worden, nachdem Arbeiter dort vor rund eineinhalb Wochen auf Särge aus dem Mittelalter gestoßen waren.

Es sind mit dicken Eichenbalken eingefasste Stämme, die eng aneinander in den Boden gerammt sind, die jetzt nach rund 800 Jahren freigelegt wurden.„Die Alster war damals noch näher am heutigen Rathausmarkt als in der Gegenwart“, so Landesarchäologe Rainer-Maria Weiss.

Der Boden war morastig. Das Kirchenschiff brauchte festen Halt. Dafür wurden, wie auch beim Rathaus oder anderen Gebäuden, Pfähle in den Boden gerammt. „Wir haben keinen gezogen, gehen aber davon aus, dass sie bis zu zweieinhalb Meter lang sind“, sagt Weiss. „Solche Pfähle in die Erde zu rammen war für die damalige Zeit eine große Leistung.“

Die Jahresringe sind wie ein Strichcode

Jetzt wurde der Fund dokumentiert und die Spitzen der Pfähle abgeschnitten. Sie gehen ins Labor. Dort gilt das Interesse den Jahresringen. Sie sind wie ein Strichcode. Solche Funde lassen sich so bis zu 14.000 Jahre auf das Jahr genau zurückdatieren“, so Weiss. Sie zeigen, wann die Bäume für das Fundament gefällt wurden. Damit wird sich zeigen, ab wann genau die Kirche des um 1236 gegründeten Klosters genau errichtet wurde. „Wir werden sehen, ob die bislang bekannten Daten richtig oder ob ein Teil der Stadtgeschichte umgeschrieben werden muss“, sagt Weiss.

Am Montag werden die Bauarbeiten weitergehen. Dann werden die Pfähle der Baggerschaufel zum Opfer fallen oder, wenn sie nicht im Weg sind, überbaut und in dem feuchten Boden versiegelt werden, der sie vermutlich noch Jahrhunderte oder länger konserviert.

Archäologen werden bei den kommenden Arbeiten nicht mehr dabei sein. „Wir haben die Funde dokumentiert“, sagt Weiss. „Unsere Arbeit ist damit an dieser Stelle beendet.“