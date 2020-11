Hamburg. Die Polizei darf auf St. Pauli nicht mehr ohne Grund Menschen kontrollieren. Das Verwaltungsgericht hat im Falle eines Mannes aus Togo die verdachtsunabhängigen Ausweiskontrollen gekippt. Der 35-Jährige wohnt an der St. Pauli Hafenstraße und war auf dem Weg von und zu seiner Wohnung immer wieder kontrolliert werden. Das Gebiet gilt als sogenannter gefährlicher Ort. Eine Task Force der Polizei fahndet dort nach Drogendealern. Offenbar galt ihnen der 35-Jährige als verdächtig – er vermutet, dass dies an seiner dunklen Hautfarbe liegt.

Mann wehrte sich in vier Fällen gegen polizeiliche Identitätsfeststellungen

Der Mann hatte ursprünglich gegen vier polizeiliche Identitätsfeststellungen zwischen November 2016 und April 2018 geklagt. In einem Fall hatte die Hansestadt die Rechtswidrigkeit der Kontrolle zwischenzeitlich anerkannt, in einem anderen Fall hatte der 35-Jährige seine Klage zurückgenommen. Über die beide verbleibenden Fälle hatte nun das Verwaltungsgericht Hamburg zu entscheiden – und sie für rechtswidrig erklärt.

Spielte Hautfarbe bei der Kontrolle eine Rolle?

Nach Auffassung der Kammer ist auch an sogenannten gefährlichen Orten keine völlig anlasslose Kontrolle jeglicher an einem solchen Ort angetroffener Personen zulässig. Vielmehr müssen auch gewisse Anhaltspunkte für einen Bezug der kontrollierten Person zur entsprechenden Gefahr – hier also der Betäubungsmittelkriminalität – vorliegen, teilte das Gericht am Mittwoch mit.

Dies konnte zur Überzeugung der Kammer nicht festgestellt werden. Vor diesem Hintergrund musste die Kammer nicht über die Frage entscheiden, ob die beiden Identitätsfeststellungen – wie vom Kläger geltend gemacht – auch deshalb rechtswidrig gewesen sind, weil die Polizeibeamten ihre Entscheidung zumindest auch von der Hautfarbe des Klägers abhängig gemacht hätten. Die Stadt hat die Möglichkeit, in Berufung zu gehen.