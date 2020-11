Hamburg. Die CDU hat den Senat aufgefordert, sich stärker für eine Landwirtschaft einzusetzen, die sich am Wohl der Tiere orientiert. In einem Bürgerschaftsantrag, der am Mittwoch im Hamburger Parlament auf der Tagesordnung steht, plädieren die Christdemokraten für die Einführung einer „Tierwohl-Prämie“.

CDU fordert „Tierwohl-Prämie“ für Landwirtschaftsbetriebe

Diese soll an Landwirtschaftsbetriebe gezahlt werden, „die sich strikt an die Standards für eine ökologische Produktion und eine artgerechte Tierhaltung halten“, heißt es in dem Antrag, der dem Abendblatt vorliegt.

Die Prämie solle eine „angemessene Höhe“ haben und die Mehrkosten zumindest in Teilen kompensieren, die den Landwirten durch die artgerechte und damit aufwändigere Haltung ihrer Tiere entsteht.

„Die Landwirte hoffen, dass es in nächster Zeit zu einem Umdenken der Verbraucher kommt und diese mehr wertschätzen, wie viel Arbeit in der Erzeugung von Lebensmitteln steckt“, so der CDU-Antrag. „Mittlerweile fordern bereits viele Menschen Bioqualität und eine artgerechte Tierhaltung. Dass hierfür aber auch ein angemessener Preis für die jeweiligen Produkte gezahlt werden muss, ist noch längst nicht bei allen angekommen."

Überschaubare Zahl an Landwirtschaftsbetrieben, die Standards erfüllen

Die CDU-Fraktion unterstützt daher den Vorschlag des Bauernverbandes Hamburg e.V., eine Tierwohl-Prämie für Betriebe in Hamburg einzuführen, die entsprechende Qualitätsstandards erfüllen. Im Vergleich zu anderen Bundesländern ist die Anzahl dies betreffender Betriebe in Hamburg überschaubar, was die Umsetzung und die Finanzierung deutlich erleichtert.“

Mit „vergleichsweise geringem Aufwand“ könne so „Gerechtigkeit“ für die Betriebe hergestellt werden, die besonderen Wert auf ökologische Produktion und artgerechte Tierhaltung legten.

Thering: „Artgerechte Tierhaltung sollte das Ziel sein“

„Das Tierwohl liegt uns als CDU-Fraktion weiterhin sehr am Herzen“, sagte CDU-Fraktionschef Dennis Thering dem Abendblatt. „Eine Gesellschaft wie die unsere darf es sich einfach nicht leisten, Tiere unter unwürdigen Bedingungen zu halten. Eine artgerechte Tierhaltung in allen landwirtschaftlichen Betrieben sollte daher das Ziel sein.“

Es könne zwar nicht sein, „dass sich nur noch Menschen mit hohem Einkommen Fleisch auf dem Teller leisten können“, so Thering. Zugleich aber gebe es „einen gesellschaftlichen Auftrag, der Tierwohl und Angebot und Nachfrage in einen vernünftigen Ausgleich bringt“.

Er glaube, dass es gemeinsam mit den betroffenen Landwirten, dem Bauernverband Hamburg und der Behörde gelingen werde, zu guten Lösungen zu kommen.