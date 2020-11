Hamburg. Alster, Elbe, Michel, Hafen – viele Hamburger werden nicht müde, immer wieder zu betonen, dass ihre Heimatstadt die schönste Deutschlands oder gar der Welt ist. Doch nicht nur die Bewohner der Hansestadt, auch der Rest Deutschlands ist sehr angetan von der Elbmetropole. In einem aktuellen Ranking haben die Bundesbürger Hamburg nun sogar zu ihrer Lieblingsstadt gekürt.

Am schönsten, am sympathischsten, am attraktivsten für Familien: Das sind nur einige Superlative, über die sich Hamburg laut des aktuellen „Brandmeyer Stadtmarken-Monitors 2020“ nun freuen kann. Bei der nach eigenen Angaben bevölkerungsrepräsentativen Umfrage mit 10.000 Befragten durch das Marktforschungsinstitut Konzept & Markt genießt die Hansestadt bundesweit den größten Zuspruch unter 50 deutschen Metropolen.

Hamburg erneut beliebteste Stadt Deutschlands

Demnach erhielt Hamburg die besten Noten in den Kategorien Sympathie, Zuzugsbereitschaft, schönstes Stadtbild, höchste Lebensqualität, Ziel für Städtereise, Attraktivität für Familien und gute Gründe zum Leben in der Stadt. Nur in einer Sparte belegt Hamburg nach München nur den zweiten Platz – wirtschaftlich stärkste Stadt.

Dennoch ist Hamburg sowohl im Gesamtranking als auch bei der Mehrzahl der verschiedenen Facetten auf dem Spitzenrang. "Die stärkste Stadtmarke Deutschlands ist Hamburg", heißt es in dem Stadtmarken-Monitor 2020. Somit konnte die Hansestadt ihren Spitzenplatz im Vergleich zu der letzten Befragung 2015 verteidigen und sogar noch weiter ausbauen. Das Stadtmarken-Monitor wird alle fünf Jahre veröffentlicht.

Auffällig ist, dass Hamburg von Menschen aller Altersklassen gleichermaßen geschätzt wird. Berlin muss zudem hinnehmen, dass Hamburg die Hauptstadt in der Kategorie Städtereisen vom ersten Platz verdrängt.

Die Lieblingsstädte der Deutschen – die Top 10

Hamburg München Freiburg Berlin Köln Nürnberg Lübeck Dresden Münster Potsdam

Ranking: Auch Lübeck bundesweit besonders beliebt

Neben Hamburg zählen München, Freiburg, Berlin und Köln zu den fünf beliebtesten Städten im Bundesgebiet. Die hinteren Plätze in der Top 50 belegen fast ausschließlich Städte aus dem Ruhrgebiet, die offenbar unter einem Imageproblem leiden. "Mit Duisburg, Gelsenkirchen, Oberhausen und Hagen sind vier der fünf Schlusslichter in der Städtewahrnehmung der Deutschen aus dieser Region", heißt es in dem Brandmeyer Stadtmarken-Monitor 2020.

Lesen Sie auch:

In den Top 10 taucht jedoch auch eine weitere norddeutsche Stadt auf: Lübeck belegt den siebten Platz. In den Kategorien Sympathie und Attraktivität für Familien haben die Befragten die Hansestadt sogar jeweils auf Platz 3 gewählt. Und auch bei Städtetrips steht Lübeck bei den Deutschen hoch im Kurs.