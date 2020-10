Hamburg. Mit jeweils einem sogenannten Pop-up-Radweg in beide Fahrtrichtungen auf der Reeperbahn hat der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) am Sonnabendmittag für Stau auf dem Kiez gesorgt. Mit der Aktion von 10-16 Uhr möchte der Fahrradclub darauf aufmerksam machen, noch weitere solcher Fahrradspuren in Hamburg einzurichten.

13.065 Menschen haben bisher die vom Fahrradclub gestartete Online-Petition "Pop-up-Radwege in Hamburg jetzt!" auf change.org unterzeichnet. Am Sonnabend übergab Jens Deye vom ADFC die Unterschriften an Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne).

„Wir freuen uns, wenn Sie in Hamburg noch viele weitere Pop-up-Bikelanes aufploppen lassen“, so Deye. Hamburger hatten folgende Straßen vorgeschlagen, um dort weitere Radwege einzurichten: Auf der Reepberbahn, An der Alster, Stresemannallee, Kollaustraße, Wandsbeker Chaussee und Elbchaussee. „Es ist so einfach, ein Piktogramm auf die Straße zu sprühen“, so Deye. 144 Vorschläge seien eingegangen.

Am Sonnabend richtete der ADFC für einige Stunden einen Pop-up-Radweg in beide Fahrtrichtungen auf der Reeperbahn ein.

Foto: Michael Rauhe

Radfahren in Hamburg soll sicher und attraktiv werden

Anjes Tjarks zeigt sich überzeugt: „Mit dem Instrument der Pop-up-Bikelanes haben wir eine schnelle und günstige Möglichkeit, Fahrradspuren einzurichten. Es funktioniert.“ Die Unterschriften seien Rückenwind für den Weg Hamburgs, Fahrradstadt zu werden.

Der Kern der Forderung an Verkehrssenator Anjes Tjarks, den Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher, Innensenator Andy Grote und Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard, ist die zügige Einrichtung von Pop-up-Radwegen auf allen mehrspurigen Hauptverkehrsstraßen Hamburgs, auf denen viele Radfahrende unterwegs sind. Die jeweils äußeren Fahrbahnspuren sollen als Radwege abgetrennt werden, um die Verkehrssicherheit auf diesen Straßen zu erhöhen, Radfahrenden mehr Platz zu geben und das Radfahren sicher und attraktiv zu machen.