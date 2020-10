Hamburg. Nachdem Hamburg am Montag die 50er-Inzidenzmarke überschritten und am Dienstag mit 204 Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchstwert der letzten Monate gemeldet hat, hat der Senat am Dienstag die bereits vergangene Woche eingeführten Maßnahmen wie die Maskenpflicht in einigen Gebieten Hamburgs und die Sperrstunde, verteidigt.

Bürgermeister Tschentscher machte wegen der hohen Corona-Infektionszahlen außerdem wenig Hoffnung auf den Winterdom. Gleiches gelte für den Fischmarkt, der am Sonntag zum ersten Mal wieder stattfinden soll, sowie für die Weihnachtsmärkte in Hamburg.

Alle Krankenhäuser an Seenplatte mit Besuchsverbot

Zum Schutz vor dem Coronavirus haben nun alle acht Krankenhäuser im bundesweit größten Landkreis – der Mecklenburgischen Seenplatte – Besuchsverbote ausgesprochen. Damit sollen vor allem Patienten vor Infektionen bewahrt und der Klinikbetrieb weiter gewährleistet werden, wie Sprecher mehrerer Kliniken am Mittwoch erklärten.

Die Krankenhäuser liegen in Neubrandenburg, Malchin, Altentreptow, Neustrelitz, Demmin, zwei Häuser in Waren an der Müritz und ein Haus in Röbel. Der dünn besiedelte Großkreis ist mit rund 5500 Quadratkilometern etwa doppelt so groß wie das Saarland und sechsmal so groß wie Berlin.

Schwimmkader meldet ersten Corona-Fall am Olympiastützpunkt

Am Olympiastützpunkt Hamburg/Schleswig-Holstein (OSP) in Dulsberg gibt es den ersten Corona-Fall. Ein Mitglied des Bundeskaders im Schwimmen wurde positiv getestet und muss sich für 14 Tage in Quarantäne begeben. Leichte Symptome wie Schnupfen, Kopfschmerzen und Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns liegen vor, sind aber bereits am Abklingen.

Am Olympiastützpunkt Hamburg/Schleswig-Holstein (OSP) gab es im Schwimmkader den ersten Corona-Fall (Archivbild).

Foto: picture alliance / dpa

Dank des Hygienekonzepts am OSP konnten die Kontakte lückenlos nachverfolgt werden. Weitere Mitglieder der Trainingsgruppe von Bundesstützpunktcoach Veith Sieber müssen sich als K1-Kontakte vorsorglich in Quarantäne begeben, sind aber allesamt symptomfrei. Alle Trainer können weiterarbeiten, da stets ausreichend Abstand zu der infizierten Person vorlag.

Polizei-Gewerkschaft: Mühe bei Durchsetzung der Corona-Regeln

Die Durchsetzung der Corona-Regeln bereitet der Hamburger Polizei nach Gewerkschaftsangaben große Mühe. Nach den Erfahrungen des vergangenen Wochenendes sieht die Gewerkschaft der Polizei (GdP) eine schwieriger werdende Lage. „Anordnungen der Polizei zur Durchsetzung von Corona-Regeln werden mit hohem Aggressionspotenzial beantwortet“, erklärte der stellvertretende Landesvorsitzende der GdP, Lars Osburg, am Dienstag. Er beklagte ein bundesweites Regelchaos.

Die Hamburger Polizei hatte am vergangenen Wochenende die Einhaltung der neu eingeführten Sperrstunde ab 23 Uhr kontrolliert und nach eigenen Angaben fast 150 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

116 117: Erneut Wartezeiten bei Arztruf Hamburg

Der Arztruf Hamburg unter der Telefonnummer 116 117 ist zurzeit teilweise überlastet und es kommt zu Wartezeiten. Das liege daran, dass eine Reihe der Beschäftigten in der Telefonzentrale erkrankt sind, berichtete der "NDR".

Besonders an Montagen sei die Zahl der Anrufer (etwa 5000 Personen) sehr hoch, an anderen Wochentagen sei die Rufnummer mit etwa 3000 Anrufern pro Tag besser zu erreichen.

111 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein registriert

In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der gemeldeten Corona-Infizierten um weitere 111 Fälle erhöht. Seit Beginn der Pandemie im Norden haben sich damit bislang 5988 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt, wie die Landesregierung mit Stand Dienstagabend mitteilte. Am Vortag waren 163 Neuinfektionen gemeldet worden. Als Genesen gelten nach Schätzung des Robert Koch-Instituts rund 5000 Menschen.

Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein gestorben sind, blieb weiter bei 163. In Krankenhäusern werden den Angaben zufolge wie am Vortag 31 Corona-Patienten behandelt.

Hamburger Senat will Doppelhaushalt 2020/21 vorstellen

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher und Finanzsenator Andreas Dressel (beide SPD) wollen am Mittwoch den Doppelhaushalt der Hansestadt für die Jahre 2021 und 2022 präsentieren. Seit Montag befindet sich der rot-grüne Senat in einer Klausur, um über die Finanzplanung für die beiden kommenden Jahre zu beraten. Das Volumen der Haushalte soll bei etwa 18 Milliarden Euro pro Jahr liegen.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) will am Mittwoch den Doppelhaushalt für die Jahre 2021 und 2022 präsentieren (Archivbild).

Foto: picture alliance/dpa

Geprägt werden die Beratungen von der gegenwärtigen Corona-Pandemie und den Folgen: „Wir können uns in die Haushaltskrise nicht noch zusätzlich hineinsparen“, sagte Tschentscher am Dienstag in der Landespressekonferenz. Gesucht werden Ansätze, um die Konjunktur für die Nach-Corona-Zeit anzukurbeln. Schwerpunkte könnten dabei die Bereiche Bildung und Mobilität, aber auch der Klimaschutz sein.

Tschentscher: Dom wegen Coronazahlen sehr unwahrscheinlich:

Bürgermeister: Dom wegen Coronazahlen sehr unwahrscheinlich

Seelsorge-Telefon für Corona-Betroffene wird gut angenommen

Eine speziell eingerichtete Telefonseelsorge der christlichen Kirchen für Menschen, die besonders unter der Corona-Krise leiden, ist in den vergangenen eineinhalb Wochen häufig genutzt worden. „Die Nachfrage ist ganz gut“, sagte die Projektleiterin Anita Christians-Albrecht von der Landeskirche Hannover.

Es habe Fragen aus allen Lebensbereichen und sowohl von jungen als auch von alten Menschen gegeben. „Es gibt psychisch Kranke die anrufen und jetzt in der Corona-Zeit viel weniger Möglichkeiten haben ihre Sorgen zu besprechen. Das Angebot endet vorerst am Mittwoch. Bei weiter steigenden Fallzahlen kann sich das Seelsorger-Team allerdings vorstellen, die Aktion im November und Dezember erneut anzubieten.

Gesundheitsämter sollen Hilfe von anderen Behörden bekommen

Die Landesregierung will einem Medienbericht zufolge Beamte aus anderen Häusern zusammenziehen, um die Gesundheitsämter bei der Nachverfolgung von Corona-Infektionsketten zu unterstützen. Nötigenfalls sollen sie demnach sogar zur Amtshilfe verpflichtet werden.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU)

Foto: picture alliance/dpa

Das Innen- und das Sozialministerium seien vom Kabinett beauftragt worden, ein personelles Verstärkungskonzept für alle Gesundheitsämter in Niedersachsen vorzulegen, erklärte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) laut „Neuer Osnabrücker Zeitung“ (NOZ). „Dazu gehört auch, aus anderen Behörden des Landes weitere Kapazitäten zusammenzuziehen, um die Gesundheitsämter vorübergehend zu unterstützen.“

