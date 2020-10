Hamburg. Das Buch ist dringlich, die Sprache drastisch, der Strafenkatalog drakonisch: „Eneme valschere schal men seden vmme valsche penninge“, heißt es etwa in Paragraf 1007. Übersetzt: Der Fälscher soll für seine falschen Pfennige gesiedet werden – in Wasser oder Öl, als spiegelnde Strafe, weil die Gauner ihre Münzen damals in Weinstein erhitzten, damit sie schön silbrig glänzten.

Die Drohung entspricht dem Rechtsgefühl der Zeit, denn schon seit dem frühen Mittelalter nimmt die Falschmünzerei in ganz Europa überhand. Doch das „Ordeelbook“, das der Rat am 15. Oktober 1270 autorisiert, ist mehr als nur eine Anleitung für eine strenge Strafgerichtsbarkeit: Als erstes Grundgesetz Hamburgs bildet das „Urteilsbuch“ eine entscheidend wichtige Station im Kampf der Stadt um bürgerliche Freiheit gegen die Adelsherrschaft der Grafen von Schauenburg und ihrer Nachfahren in Holstein-Itzehoe.

Zudem wird das Dokument zum Vorbild für ähnliche Verfassungen in Stade, Bremen oder Riga. „Es gibt über dir keinen Herren und unter dir keinen Knecht“, lautet sein wichtigster Satz. Er bleibt bis heute aktuell, sichtbar etwa in dem Brauch, dass der wahre Hanseat niemals einen Orden annimmt: Er findet seinen Lohn nicht durch irgendwelche Auszeichnungen, sondern allein im stolzen Bewusstsein erfüllter Pflicht. Altbundeskanzler Helmut Schmidt etwa lehnte das Bundesverdienstkreuz mehrfach mit der Begründung ab, ehemaliger Hamburger Senator zu sein.

Die Karte zeigt die Ausdehnung Hamburgs im Jahr 1240.

Foto: staatsarchiv hamburg / Staatsarchiv Hamburg

Autor der hochmittelalterlichen Erstverfassung ist Jordan von Boizenburg

Autor der hochmittelalterlichen Erstverfassung ist Jordan von Boizenburg, der Hamburg viele Jahre als Stadtnotar dient. Er ist wohl ein Sohn des Stadtentwicklers Wirad von Boizenburg, der im Auftrag des Grafen Adolf III. von Schauenburg Zuwanderer aus Holland, Friesland und Westfalen in einer Handelskolonie um die Nikolaikirche ansiedelt. Die Neustädter machen den Hopfenmarkt zum zweiten Zentrum und das Nikolaifleet zum zweiten Hafen der Stadt. Aber sie bringen auch freiheitliche Ideen, eine modernere Auffassung vom Zusammenleben und eine tiefe Abneigung gegen Fürstenwillkür an Alster und Elbe. Im 13. Jahrhundert entwickelt sich Hamburg zu einem bedeutenden Handels- und Stapelplatz: Auf der Niederelbe fahren die Koggen zur Nord- und Ostsee, auf der Oberelbe nach Brandenburg, Sachsen und Böhmen. 1270 nennt Hamburg sich bereits „Freie Stadt“. Außerdem machen Hunderte Brauereien die Elbmetropole zum „Brauhaus der Hanse“. Das Regiment aber liegt weiterhin bei den Grafen von Holstein und den Erzbischöfen von Bremen.

Im Hochmittelalter

1264: Die Landstraße nach Lübeck wird gepflastert und heißt nun „Steinstraße“. Der Belag stammt von der abgebrochenen Bischofsburg. 1266: König Heinrich III. von England akzeptiert, dass Hamburger Kaufleute als Genossenschaft („Hanse“) auftreten.

1273: Bauern aus Dithmarschen und Kehdingen rauben immer wieder Kaufleute auf der Elbe aus.

1281: Papst Martin IV. genehmigt die Gründung der ersten Stadtschule Hamburgs in St. Nikolai.

1284: Durch einen Großbrand verlieren die meisten der damals 5000 Hamburger Haus und Hof.

Die Gegend um Boizenburg ist damals vom slawischen Stamm der Polaben („die an der Elbe“) bewohnt. Sie leben nach Lübecker Stadtrecht, das Wirad als Ratsherr jetzt auch in der Neustadt einführt. Jordan von Boizenburg reichert es mit Bestimmungen aus dem „Sachsenspiegel“ an, dem kurz zuvor entstandenen ersten Rechtsbuch des deutschen Mittelalters. Außerdem arbeitet er Auszüge aus Hanserezessen ein, Beschlüssen, die auf Hansetagen von den Vertretern der Städte vereinbart werden. Dazu kommen Anleihen aus dem römischen Recht, das in Zeiten zunehmenden politischen Zerfalls in Mitteleuropa wieder wichtig wird.

Adolf IV. von Schauenburg (geb. vor 1205, gest. 1261) war Graf von Schauenburg (1225–1238) und Holstein (1227–1238).

Foto: Wikipedia

Da der Autor den Titel eines Magisters trägt, hat er vermutlich ein Studium nicht näher bekannten Inhalts absolviert. Im Dezember 1236 ist Jordan von Boizenburg als „Vorleser“ und Notar bei wirtschaftspolitischen Verhandlungen mit Adolf IV. von Schauenburg am Werk: Bei einer Zusammenkunft auf seiner „Siegesburg“, dem Segeberger Schloss, erteilt der Graf Kaufleuten aus der Mark Brandenburg ein Hamburger Zollprivileg, das der Neustadt einen großen Aufschwung beschert.

Boizenburger sichert den Hamburger Kaufleuten günstige Handelsverträge

Noch wichtiger sind womöglich die Handelsprivilegien, die Jordan wenig später zusammen mit dem Lübecker Ratsherrn Hermann Hoyer bei Gräfin Margarete II. von Flandern herausholt. Auch Kaufleute aus Aachen, Köln, Dortmund, Münster und Soest profitieren davon. Zudem sind damit die Voraussetzungen für ein Hansekontor in Brügge geschaffen. In Schweden sichert der Boizenburger den Hamburger Kaufleuten ebenfalls günstige Handelsverträge.

Der tüchtige Notar ist auch am Aufbau der Stadtverwaltung beteiligt und verfasst dazu wichtige Amtsbücher: In seinem Erbe- und Rentenbuch „Liber resignationum“ führt er in Form eines fortlaufenden Protokolls Grundstücksauflassungen und Belastungen auf. 1248 initiiert er das erste Erbebuch der Stadt, das „Registrum civitatis“. 1267 schreibt er das Kopialbuch „Liber quadratus“, das Kopien aller wichtigen städtischen Urkunden bis zurück in die ältesten Zeiten ordnet. Später sammelt er finanzielle Verbindlichkeiten und Familienverträge in einem Schuldbuch der Ratskanzlei, das auch die Forderungen hamburgischer und fremder Kaufleute absichern soll.

Rechtsbuch liefert Grundlagen der politischen Konstruktion

Das „Ordeelbook“ liefert als systematisch geordnetes Rechtsbuch für die Stadt Hamburg vor allem die Grundlagen der politischen Konstruktion. Der niederdeutsche Text wird in mehr als 30 Handschriften verbreitet und wirkt auf zahlreiche andere Stadtrechte ein. „Dieses Buch im Original aufzufinden wäre der Wunsch!“, gesteht der Historiker Gerhard Köbler­. „Doch leider, die Überlieferungslage ist nicht so, und wir sind auf sehr viel jüngere Abschriften angewiesen.“

Die zwölf Abschnitte behandeln etwa das eheliche Güterrecht: Der Ehemann ist nicht mehr befugt, über das mitgebrachte Erbe seiner Ehefrau ohne deren Zustimmung zu verfügen. Und der Witwer muss das Erbe seiner Frau mit den Kindern hälftig teilen, auch wenn es sich nur um ein einziges Kind handelt. Im Anhang finden sich zudem Ausführungen zum Seerecht und der mittelniederdeutschen Sprache.

Drei Jahrzehnte lang gilt das „Ordeelbook“ in der Originalfassung praktisch als Grundgesetz der Hansestadt. 1301 wird es durch umfassende Änderungen abgelöst. Im gleichen Jahr erlangt der Senat nach langem, hartnäckigem Ringen mit den Grafen von Holstein weitgehende Selbstverwaltungsrechte. Damit ist das Werk des Boizenburgers der wohl wichtigste Meilenstein auf dem Weg der Stadt in die Freiheit.