Hamburg. Es ist klein, rund, wiegt nur ein paar Gramm und gehört zu den Funden, die Kay-Peter Suchowa ein Lächeln ins Gesicht zaubern. „Ich präsentiere hiermit einen mittelalterlichen Eishockey-Puck“, sagt der Archäologe und lacht schelmisch. „Nein, natürlich nicht. Das ist ein Spielstein.“ Die schwarze, glatt polierte Scheibe hat zwar in der Tat Ähnlichkeit mit einem Puck, damit wurde im Mittelalter aber sehr wahrscheinlich Mühle gespielt. „Das war damals definitiv schon bekannt und sehr beliebt“, erklärt Suchowa. Als zweite Möglichkeit käme das „Königsspiel“ in Betracht, das slawischen Ursprungs ist und damals auch verbreitet war.

Hergestellt wurde der Spielstein aus Tierhorn. Und Suchowa ist ziemlich sicher, dass er von einem Fachmann stammt, also einem Knochen- und Hornschnitzer, der so etwas professionell hergestellt hat. Von welchem Tier das Horn stammte, weiß Suchowa nicht. „Ein Biologe könnte das wahrscheinlich sofort sagen, aber ich bin da überfragt.“

Keramikscheibe verrät Alter des "Dame"-Spielsteins

Und das Alter? Da ist Suchowa sehr sicher: 13. Jahrhundert. Wie bitte kann man das denn erkennen? „An dem Stein gar nicht“, erklärt er und holt ein weiteres Fundstück hervor. „Aber an dem hier.“ Es ist eine bunte Keramikscherbe, grün und gelb glasiert. „Die haben wir in derselben Grube wie den Spielstein gefunden, sie müssen aus derselben Zeit stammen“, sagt der Archäologe. Die Scherbe gehörte zu einer Kanne oder einem Krug und lässt sich wegen ihrer Machart sehr gut ins 13. Jahrhundert datieren.

„Wir sprechen bei dieser Keramik von ,hochverzierter roter Irdenware‘, und das ist etwas ganz Besonderes“, erzählt Suchowa. Nur zwei bis fünf Prozent aller Keramikfunde sind solcher Art. „Das war ein Luxusgegenstand, sehr teuer – man könnte sagen, es war das Meissener Porzellan des Hochmittelalters.“ Solche Waren wurden importiert, meist aus Flandern, dem damaligen Zentrum des Keramik-Kunsthandwerks.

Die Reichen des Mittelalters bewohnten die Hamburger Neustadt

Beide Funde stammen von einer Parzelle mit den ältesten bisher gefundenen Bebauungsspuren – und sind ein weiterer Beleg dafür, dass hier in den Gründerjahren der Neustadt besonders wohlhabende Hamburger lebten. Wie alt das Haus ist, das hier einmal stand, ist noch unklar. Allerdings gibt es Holzpfähle, die das exakte Baujahr verraten werden – die Ergebnisse der dafür notwendigen Untersuchung liegen allerdings noch nicht vor.

Dafür bedienen sich die Archäologen der Dendrochronologie. Dazu braucht man einen Stamm mit idealerweise mindestens 50 Jahresringen. „Die Breite der Ringe zeigt ja an, wie sehr der Baum in diesem Jahr gewachsen ist – ob also das Wetter günstig oder schlecht war“, erklärt Suchowa. Seit dem 19. Jahrhundert haben Generationen von Forschern Dateien angelegt, in denen die Wachstumsphasen von verschiedenen Baumarten in den verschiedensten Regionen verzeichnet sind – teilweise Jahrtausende zurück, wenn man entsprechend alte Bäume untersuchen konnte.

Ausgrabungsteile sind wie Puzzleteile – und vervollständigen das Bild

Das ist letztlich ähnlich wie bei einem Puzzle: Die Jahresringe eines Baums passen exakt nur an eine einzige Stelle. Und dann weiß man ganz genau und zweifelsfrei, wann er gefällt wurde. Da dieses Verfahren natürlich längst digitalisiert ist, liegen die Ergebnisse relativ schnell vor.

Bisher geht man davon aus, dass die Hamburger Neustadt ab 1189 gebaut wurde - so geht es aus Urkunden hervor. Absolut gesichert ist das aber nicht, denn es gibt nur sehr wenige schriftliche Quellen – außerdem weiß man, dass im Mittelalter Urkunden oft gefälscht oder rückdatiert wurden. Archäologische Befunde aus dem späten 12. Jahrhundert gibt es bisher nicht. Das könnte sich bei der Auswertung der neuen Holzfunde ändern. „Aber auch wenn die ältesten Funde aus dem 13. Jahrhundert stammen, heißt das ja nicht, dass es nichts Älteres gibt – sondern lediglich, dass wir noch nichts gefunden haben“, sagt Suchowa.