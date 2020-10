Hamburg. Die Zahl der Corona-Fälle in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern steigt seit Tagen. Der Hamburger Senat hat am Freitag reagiert und die Regeln drastisch verschärft – unter anderem mit der Einführung einer Sperrstunde, die ab heute gilt.

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) richtete sich in einem Appell direkt an die Hamburger: "Wir sind in einer kritischen Phase der Pandemie und wir müssen im Interesse aller unbedingt verhindern, was um uns herum in Europa schon eingetreten ist", sagte Tschentscher. Am Sonnabend stieg der Inzidenzwert auf 44.

Corona-News für Hamburg und Norddeutschland am Sonnabend, 17. Oktober:

Mitarbeiter infiziert: Hotel in Timmendorfer Strand muss schließen

Drei Mitarbeiter eines Fünf-Sterne-Hotels in Timmendorfer Strand wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Das berichteten der NDR am Sonnabend. Die Folgen: Die 101 Hotel-Angestellten des Grand Hotels Seeschlösschen müssen in Quarantäne.

Außerdem habe das Gesundheitsamt des Kreises Ostholstein die Schließung des Hotels angeordnet. Somit müssen rund 200 Hotelgäste ihren Urlaub nun abbrechen und abreisen.

Steigende Infektionszahlen: Kreis Celle verschärft Corona-Auflagen

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen hat der Landkreis Celle am Sonnabend schärfere Auflagen erlassen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritt am Sonnabend die Schwelle von 35 und lag laut Landesgesundheitsamt (Stand 9 Uhr) bei 43,6.

Deshalb ist nun im Landkreis die zulässige Anzahl an Teilnehmenden bei Privatveranstaltungen, Feiern und Zusammenkünften auf höchstens 25 Menschen beschränkt, teilte die Behörde mit. Auch der Mindestabstand muss dabei eingehalten werden. Für Feste und Treffen in der Öffentlichkeit oder in Gastronomiebetrieben liegt die Höchstzahl bei 50 Menschen.

Udo Lindenberg macht Hamburgern Mut

Panikrocker Udo Lindenberg macht Hamburgern Mut in der Corona-Krise. "Harte Zeiten. Aber hinterm Horizont geht’s weiter, das ist ja wohl klar", schreibt der Musiker auf Facebook.

Mit dem Post will er seine Fans daran erinnern, dass man zusammen stark ist. "Hier kommt die zweite Welle der Hoffnung – haltet durch!", so Lindenberg. "Selbst der härteste Scheiß geht irgendwann wieder vorbei."

Tourismus: Mecklenburg-Vorpommern hebt Quarantänepflicht auf

Mecklenburg-Vorpommern gibt seinen harten Kurs beim Beherbergungsverbot für Gäste aus Corona-Risikogebieten auf. Nach wochenlangem Streit und wenige Tage vor einem dazu erwarteten Gerichtsurteil einigten sich Landesregierung und Tourismusbranche am Sonnabend darauf, dass für Urlaub im Nordosten von Mittwoch an ein aktueller negativer Corona-Test ausreicht, der nicht älter als 48 Stunden sein darf.

Die bislang zusätzlich geforderte Quarantäne von mindestens fünf Tagen und ein folgender zweiter Test entfallen. Diese Regelung galt bislang nur in Mecklenburg-Vorpommern, war die bundesweit schärfste und hatte für massive Kritik gesorgt.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte angesichts der steigenden Zahl an Neuinfektionen lange Zeit auf dem Sonderweg bestanden, lenkte nun aber angesichts abschlägiger Urteile zum Beherbergungsverbot in einer Reihe anderer Bundesländer ein. Schon nach dem Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch hatte Schwesig Lockerungen in Aussicht gestellt, aber Bedingungen daran geknüpft.

"Querdenken"-Demo zieht durch Hamburger City

Gegner der Coronavirus-Schutzmaßnahmen demonstrierten am Sonnabend in der Hamburger Innenstadt. Großen Zulauf hatte die "Querdenken"-Demo jedoch nicht. Nach Angaben des Lagedienstes der Polizei nahmen rund 100 Menschen an der Veranstaltung teil. Die Polizei verzeichnete zudem 50 Gegendemonstranten, "linke Störer", die sich lautstark bemerkbar machten. "Die Demo verlief friedlich", so der Lagedienst am Nachmittag.

Angemeldet worden war die Demo, die als ein Trauerzug inklusive Sarg daher kam, von der Organisation „Querdenken 40“, dem Hamburger Ableger der Stuttgarter Organisation „Querdenken 711“. Beerdigt wurde nach eigenen Angaben die Demokratie, die "unter großen Schmerzen (an oder mit Corona) an multiplem demokratischen Organversagen verschieden" sei.

Hamsterkäufe – in Hamburger gibt es erste Anzeichen

Zwar sind die Klopapier-Regale in den Supermärkten noch nicht so leergefegt wie im Frühjahr. "Aber es gibt erste Anzeichen für Hamsterkäufe", sagte Frank Ebrecht, Geschäftsführer des Lebensmittelhändlers Edeka Niemerszein am Sonnabend dem Abendblatt. Sehr ausgeprägt sei dieses Verhalten aber noch nicht.

Hinzu kommt: "Viele Hamburger, die gerade im Urlaub waren, frischen nun ihre Haushaltsbestände auf", so Ebrecht. Er betonte, dass Hamsterkäufe zu keinem Zeitpunkt Not tun. Doch einige Menschen hält das offenbar nicht davon ab, einige Artikel doppelt oder dreifach zu kaufen. Im Edeka-Center Struve an der Osterfeldstraße (Eppendorf) war am Freitag nach Angaben von Kunden das Klopapier zwischenzeitlich vergriffen.

Rostocks Oberbürgermeister: Beherbergungsverbot übertrieben

Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen hält die Einreisebeschränkungen und das Beherbergungsverbot für Urlauber aus deutschen Risikogebieten in Mecklenburg-Vorpommern für übertrieben. „Wenn sich alle vernünftig verhalten, sind die Menschen aus den Corona-Risikogebieten nicht gefährlicher als andere“, sagte der parteilose Chef von Mecklenburg-Vorpommerns größter Stadt in einem Interview des Berliner „Tagesspiegels“ (Sonnabend).

Wer Fieber habe oder sich schlecht fühle, sollte nicht arbeiten gehen oder im Restaurant essen. „Aber wer am Strand entlang spaziert, ist doch nicht gefährlich“, sagte Ruhe Madsen. „Die wahren Risiken liegen doch woanders: bei den großen Familienfeiern oder den Reiserückkehrern, die von solchen Feiern kommen." Der Tourismus sei nicht das Problem. Außerdem: Die Menschen kämen trotzdem und ließen sich dann testen. „Das ist ein Problem. In unserer Klinik werden die Testkapazitäten fast vollständig von Urlaubern aufgezehrt.“

Viele neue Corona-Fälle in Hamburg – Inzidenzwert steigt auf 44

Die Gesundheitsbehörde hat für Hamburg am Sonnabend 131 Corona-Neuinfektionen gemeldet (Freitag: 160). Damit steigt die Gesamtzahl der Menschen in der Hansestadt, die seit Beginn der Pandemie an Covid-19 erkrankt sind, auf 9746. Als inzwischen geheilt gelten davon laut Robert-Koch-Institut 7600 Menschen.

Zwar ist die Zahl der Neuinfektionen niedriger als am Freitag – der Inzidenzwert steigt dennoch von 42,2 auf 44 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Beträgt die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 pro 100.000 Einwohner, wird der Senat über weitere Beschränkungen beraten.

Die Zahl der Patienten in Krankenhäusern wird an Wochenenden nicht aktualisiert.

Halloween in Zeiten von Corona: Experten raten zu Verzicht

„Süßes, sonst gibt Saures“: Die bei Kindern beliebte Tradition, zu Halloween verkleidet von Tür zu Tür zu ziehen und Süßigkeiten einzufordern, wird wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr vielfach kritisch gesehen. Das schleswig-holsteinische Gesundheitsministerium rät nach Angaben eines Sprechers diesmal zu großer Zurückhaltung beim Von-Tür-zu-Tür-ziehen.

Die Kitas der Hansestadt Lübeck werden nach Angaben des stellvertretenden Stadtsprechers Hansjörg Wittern den Eltern empfehlen, auf die „Süßigkeitenjagd“ zu verzichten. Auch der Kieler Infektionsmediziner Helmut Fickenscher hatte jüngst davor gewarnt. Angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen halte er es für riskant, wenn sich zu viele Menschen in engen Treppenhäusern tummelten, sagte er.

Hamburger Kiez: Neue Corona-Regeln zeigen bereits Wirkung

Obwohl die Sperrstunde erst ab dem heutigen Sonnabend gilt und alle Gaststätten dann um 23 Uhr schließen müssen, hat die neue Regelung offenbar schon am Freitagabend Wirkung gezeigt. Zumindest registrierte die Polizei Hamburg auf dem Kiez rund um die Reeperbahn wesentlich weniger Besucher als üblich.

Laut Lagedienst der Polizei hielten sich dort rund 8000 Menschen auf – normalerweise feiern auf dem Kiez an einem Wochenendtag rund 20.000 Menschen. Wie viele Menschen sich am Freitagabend im Schanzenviertel aufhielten, dazu machte die Polizei keine Angaben. Aber: Es habe keine hohe Zahl an Verstößen gegeben. Meistens mussten die Beamten die Menschen auf der Straße an die Maskenpflicht erinnern.

90 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein hat sich die Zahl der gemeldeten Corona-Infizierten um weitere 90 Fälle deutlich erhöht. Seit Beginn der Pandemie im Norden haben sich bislang 5600 Menschen nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt, wie die Landesregierung mit Stand Freitagabend mitteilte. Nach Schätzung des Robert Koch-Instituts gelten unverändert rund 4800 von ihnen als genesen. Am Donnerstag waren 55 Neuinfektionen gezählt worden.

Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2 in Schleswig-Holstein gestorben sind, blieb bei 163. In Krankenhäusern werden den Angaben zufolge 24 Covid-19-Patienten behandelt, drei mehr als am Vortag.

Hamburg verschärft Corona-Regeln – Appell von Tschentscher

Der Senat reagiert auf die steigenden Corona-Zahlen in Hamburg und verschärft die Regeln drastisch. Man könne nicht von einer entspannten Situation sprechen, sagte Sozial- und Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) mit Blick auf die Neuinfektionen und den Inzidenzwert von 42,2. Man müsse auch bei der Zahl der Infizierten, die auf eine Behandlung im Krankenhaus angewiesen sind, mit einer dynamischen Entwicklung rechnen. Ein schwerer Verlauf folge häufig nicht unmittelbar auf den Zeitpunkt der Ansteckung, sondern zeitlich versetzt.

Tschentscher: Wir müssen zweiten Lockdown verhindern

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) richtete sich in einem Appell direkt an die Hamburger: "Wir sind in einer kritischen Phase der Pandemie und wir müssen im Interesse aller unbedingt verhindern, was um uns herum in Europa schon eingetreten ist", sagte Tschentscher und nannte den in Frankreich ausgerufenen Gesundheitsnotstand und die abgeriegelte spanische Hauptstadt Madrid al s Beispiele. "Wir müssen in Deutschland diese schlimme Entwicklung unbedingt verhindern."

Die Verschärfung der Corona-Regeln in Stichpunkten:

Private Feierlichkeiten: Feierlichkeiten im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis außerhalb des eigenen Wohnraums sind nur noch mit bis zu 25 Personen zulässig. Private Feierlichkeiten im eigenen Wohnraum sind mit höchstens 15 Personen erlaubt. Zusätzlich wird empfohlen, die körperlichen Kontakte auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren und geeignete Hygienemaßnahmen einzuhalten.

Feierlichkeiten im Familien-, Freundes- oder Bekanntenkreis außerhalb des eigenen Wohnraums sind nur noch mit bis zu 25 Personen zulässig. Private Feierlichkeiten im eigenen Wohnraum sind mit höchstens 15 Personen erlaubt. Zusätzlich wird empfohlen, die körperlichen Kontakte auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren und geeignete Hygienemaßnahmen einzuhalten. Sperrstunde in der Gastronomie und Alkoholverkaufsverbot: Der Betrieb von Gaststätten ist ab Sonnabend, den 17.Oktober 2020, für den Publikumsverkehr von 23 Uhr bis 5 Uhr des Folgetages untersagt. In diesem Zeitraum gilt zugleich ein allgemeines Verbot des Verkaufs und der Abgabe von alkoholischen Getränken. Die Polizei kann den Verkauf und die Abgabe alkoholischer Getränke an bestimmten Orten zu weiteren Zeiten untersagen, wenn es an diesen Orten oder in ihrer unmittelbaren Umgebung aufgrund von gemeinschaftlichem Alkoholkonsum im öffentlichen Raum zu Verstößen gegen diese Verordnung kommt.

Der Betrieb von Gaststätten ist ab Sonnabend, den 17.Oktober 2020, für den Publikumsverkehr von 23 Uhr bis 5 Uhr des Folgetages untersagt. In diesem Zeitraum gilt zugleich ein allgemeines Verbot des Verkaufs und der Abgabe von alkoholischen Getränken. Die Polizei kann den Verkauf und die Abgabe alkoholischer Getränke an bestimmten Orten zu weiteren Zeiten untersagen, wenn es an diesen Orten oder in ihrer unmittelbaren Umgebung aufgrund von gemeinschaftlichem Alkoholkonsum im öffentlichen Raum zu Verstößen gegen diese Verordnung kommt. Veranstaltungen: Veranstaltungen ohne feste Sitzplätze sind im Freien nur noch mit bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und in geschlossenen Räumen mit bis zu 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zulässig. Erfolgt während der Veranstaltung oder in den Pausen ein Alkoholausschank, reduziert sich die Anzahl der zulässigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeweils um die Hälfte. Für Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen muss bereits ab 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein detailliertes Schutzkonzept erstellt werden, das die Anordnung der festen Sitzplätze, den Zugang und Abgang des Publikums, die Belüftung, die sanitären Einrichtungen sowie die allgemeinen hygienischen Vorkehrungen darlegt.

Veranstaltungen ohne feste Sitzplätze sind im Freien nur noch mit bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und in geschlossenen Räumen mit bis zu 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zulässig. Erfolgt während der Veranstaltung oder in den Pausen ein Alkoholausschank, reduziert sich die Anzahl der zulässigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer jeweils um die Hälfte. Für Veranstaltungen mit festen Sitzplätzen muss bereits ab 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein detailliertes Schutzkonzept erstellt werden, das die Anordnung der festen Sitzplätze, den Zugang und Abgang des Publikums, die Belüftung, die sanitären Einrichtungen sowie die allgemeinen hygienischen Vorkehrungen darlegt. Maskenpflicht in der Oberstufe und den Berufsschulen: Neben der Änderung der Eindämmungsverordnung soll entsprechend einer Empfehlung des Bundesumweltamts nach den Herbstferien an allen Schulen alle 20 Minuten für wenige Minuten eine Stoß- und Querlüftung erfolgen, um die verbrauchte Raumluft auszutauschen. Darüber hinaus wird nach den Herbstferien bis auf weiteres in den Berufsbildenden Schulen sowie in den Oberstufen der allgemeinbindenden Schulen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch auf den Unterricht erweitert.

Schulsenator verhängt Maskenpflicht im Unterricht

Die aktualisierte Eindämmungsverordnung soll bald online unter hamburg.de/verordnung/ zur Verfügung stehen.

Grote: Setzen die Sperrstunde konsequent durch

Innensenator Andy Grote (SPD) betonte, dass die Polizei die Einhaltung der Corona-Regeln in der Gastronomie mit "großer Konsequenz" überprüft habe. 20 Betriebe seien infolge massiver Verstöße unmittelbar geschlossen worden. In mehr als 500 Betrieben hätten die Kontrollteams zumindest Mängel festgestellt. Im Hinblick auf die Sperrstunde und das damit verbundene Verkaufsverbot von Alkohol sagte Grote, dass Mitarbeiter der Bezirksämter diese mit Unterstützung der Polizei intensiv kontrollieren werden.

"Die Sperrstunde ist ein Begriff, der im St.-Paulianer oder Hamburger Wortschatz normalerweise nicht vorkommt", sagte Grote. Daher werde man in den ersten Tagen nicht gleich einschreiten, wenn kurz nach 23 Uhr die Schotten noch nicht dichtgemacht seien. "Aber wir kommen auch nicht dreimal", mahnte er. Wer die Sperrstunde nicht einhält, muss tief in die Tasche greifen: Man habe dafür im Ordnungswidrigkeitenkatalog ein Bußgeld von 5000 Euro vorgesehen. "Wir wissen, dass das sehr hart ist. Nicht nur für die Gastronomen, auch für die Feiernden", sagte Grote. "Aber wir tun das, damit wir weiterreichende Schritte in Zukunft nicht gehen müssen."

Sperrstunde: Innensenator Grote kündigt Großkontrolle an

Eilantrag gegen Beherbergungsverbot auch in zweiter Instanz erfolglos

Das Oberverwaltungsgericht Hamburg hat am Freitag die vorangegangene Entscheidung des Verwaltungsgerichts zum Beherbergungsverbot nach der Corona-Verordnung bestätigt. Der Eilantrag eines Eherpaars aus Nordrhein-Westfalen mit dem sie einen Urlaub in Hamburg erreichen wollten, wurde zuvor bereits vom Verwaltungsgericht abgelehnt.

"Auch nach Einschätzung des Oberverwaltungsgerichts Hamburg sei die Frage der Verfassungsmäßigkeit des in der Coronavirus-Eindämmungsverordnung geregelten Beherbergungsverbots offen", teilte der Senat am Abend mit. "Das Verwaltungsgericht habe zu Recht dem Interesse an der öffentlichen Gesundheit und dem Infektionsschutz und damit dem durch Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG geschützten Recht auf körperliche Unversehrtheit einer Vielzahl von Menschen gegenüber den privaten Interessen der Antragsteller den Vorzug gegeben."

