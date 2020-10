Hamburg. Die Hamburger Hochbahn plant nach Abendblatt-Informationen den Bau einer neuen Haltestelle entlang der Linie U 3. Der Standort soll in Barmbek-Nord in Höhe der U-Bahnbrücke westlich der Fuhlsbüttler Straße - parallel zum Hardorffsweg – sein. Die Vorentwurfsplanung startet noch in diesem Monat und soll im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein. Mit dem Bau soll allerdings laut Projektleiter Volker Schmidt erst „in der zweiten Hälfte der 2020er-Jahre begonnen werden.“

Bereits vom 21. Oktober an ruft die Hochbahn zu einer begleitenden Bürgerbeteiligung auf und startet im Internet unter schneller-durch-hamburg.de mit dem Online-Dialog. „Es ist uns wichtig, die Bürger frühzeitig mit einzubinden. Wir freuen uns auf Anregungen und Ideen der Anwohner vor Ort für die neue Haltestelle. Die können dann mit in die Planung einfließen“, sagte Schmidt.

Station wird rund 125 Meter lang sein

Mit der neuen Station sollen rund 10.000 Anwohner einen direkten Anschluss an das Hamburger U-Bahn-Netz erhalten. Es wird an Werktagen mit rund 8000 Fahrgästen gerechnet, die dort ­­ein- und aussteigen. Die Station wird rund 125 Meter lang sein. Die Kosten stehen noch nicht fest, werden dem Vernehmen nach aber bei mehr als 20 Millionen Euro liegen. „Wir wollen mit der neuen Station die Lücke zwischen den Haltestellen Barmbek und Habichtstraße schließen und dafür ist der Standort in Höhe der Fuhlsbüttler Straße ideal“, sagt Schmidt.

Durch die neue Station soll der U- und S-Bahnknotenpunkt Barmbek vor allem im Busbereich entlastet werden, weil viele Fahrgäste nicht mehr den Bus nutzen müssen , sondern direkt in die U-Bahn einsteigen können. „Die Reisezeiten in die Innenstadt werden sich deutlich verringern. Die Fahrzeit der U 3 von der Fuhlsbüttler Straße bis zum Hauptbahnhof wird rund 15 Minuten betragen und ist damit bis zu zehn Minuten kürzer als aktuell mit Bus und Bahn“, kündigte Schmidt an.

22 Haltestellen geplant

Bereits vor sechs Jahren wurde im Rahmen einer Konzeptstudie der Bedarf einer Haltestelle an der Fuhlsbüttler Straße festgestellt. „Wir haben die Entscheidung jedoch wegen der Planungen für die neue Linie U 5 im Bereich Barmbek-Nord bis zur finalen Entscheidung über die Trassenführung und Haltestellenanlagen zurückgestellt. Mit der Entscheidung zugunsten eines U-5-Halts im Bereich Fuhlsbüttler Straße/Nordheimstraße weiter nördlich starten wir nun mit den Planungen zur zusätzlichen Haltestelle auf der U 3“, sagt Schmidt.

Lesen Sie auch:

Die Hochbahn plant im Zuge der Verlängerung der U 4 auch den Bau der Haltestellen Stoltenstraße und Horner Geest. Die U-Bahn soll auf der neuen Strecke ab 2026 fahren. Auf der rund 25 Kilometer langen Strecke der neuen Linie U 5 zwischen dem Bramfelder Dorfplatz und den Arenen in Stellingen sind 22 Haltestellen geplant. Der erste Spatenstich für den Abschnitt Ost zwischen dem Bramfelder Dorfplatz und der City Nord ist für Ende 2021 geplant.