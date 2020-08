Am 31. Dezember 2019 wurde die Weltgesundheitsorganisation (WHO) von China über eine neue, in der Stadt Wuhan grassierende Lungenerkrankung informiert. Anfang Januar identifizierten chinesische Mediziner ein neuartiges Coronavirus als Auslöser, die Krankheit wurde „coronavirus disease 2019“ getauft, kurz: Covid-19. Das Virus selbst wird als Sars-CoV-2 bezeichnet. Sars ist die Abkürzung für „severe acute respiratory syndrome“, also schweres akutes Atemwegssyndrom. Da ein ähnliches Virus bereits 2002/3 eine Sars-Pandemie auslöste, hat das neue Coronavirus die Ziffer 2 angefügt bekommen. Den ersten bekannten Infizierten in Deutschland gab es Ende Januar. Da sich das Virus immer schneller weltweit verbreitete, erklärte die WHO den Ausbruch am 11. März offiziell zu einer Pandemie. Zunächst gingen Mediziner davon aus, dass das neuartige Virus vor allem die Lunge befällt. Mittlerweile weiß man, dass es fast alle Organe angreifen kann, auch das Gefäßsystem. Die Krankheitsverläufe sind laut Robert-Koch-In­stitut (RKI) „unspezifisch, vielfältig und variieren in ihrer Symptomatik und Schwere stark, sie reichen von symptomlosen Verläufen bis zu schweren Pneumonien mit Lungenversagen und Tod“. Menschen mit schwachem Immunsystem sind besonders gefährdet Typische Symptome sind Husten, Fieber, Schnupfen sowie Geruchs- und Geschmacksverlust. In den meisten Fällen verläuft die Erkrankung mild bis mittelschwer oder auch völlig unbemerkt. In Deutschland mussten laut RKI allerdings 16 Prozent aller bekannten Infizierten im Krankenhaus behandelt werden, fast vier Prozent sind verstorben. Zudem gibt es vermehrt Berichte über teilweise gravierende Spätfolgen nach überstandener Erkrankung, sogar bei leichteren Verläufen. Als Risikofaktoren für einen schweren Verlauf gelten laut RKI ein höheres Alter (stetig zunehmendes Risiko ab etwa 50 Jahren), starkes Übergewicht, Rauchen und bestimmte Vorerkrankungen, darunter Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Auch Patienten mit einem schwachen Immunsystem sind besonders gefährdet – Gleiches gilt offenbar für Patienten, deren Immunsystem durch Medikamente wie Cortison herunterreguliert wird. Dies ist in der Krebsbehandlung häufig der Fall. Infizierte sind ansteckend, schon bevor sie Symptome entwickeln Als wesentlicher Übertragungsweg des Virus gilt die Tröpfcheninfektion, aber auch eine Ansteckung über Aerosole ist möglich. Diese entstehen zum Beispiel bei lautem Sprechen oder Singen und können länger in der Raumluft schweben. Kontaktinfektionen über gemeinsam berührte Gegenstände und ein späteres Berühren des eigenen Gesichts mit den Händen gelten als möglich, werden aber inzwischen als ein eher sekundärer Ansteckungsweg angesehen. Derzeit geht man von einer Inkubationszeit von fünf Tagen aus. Infizierte sind dabei schon ansteckend, bevor sie Symptome entwickeln. Auch Menschen, die selbst gar keine Symptome bekommen, können andere infizieren.