Verkehr in Hamburg Fahrrad-Club plant Mahnwache für getöteten Radfahrer

Ein 46 Jahre alter Fahrradfahrer wurde am Dienstag von einem Lkw tödlich erfasst.

An der Unfallstelle wird des 46-Jährigen am Sonntag gedacht. Die Petition des ADFC für Pop-Up-Radwege gewinnt an Unterstützern.