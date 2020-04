Hamburg. Die für den 1. Mai in Harburg geplante, von den Neonazis Christian Worch und Thomas Wulff organisierte Demonstration wird nicht stattfinden. Am Freitagabend teilte Innensenator Andy Grote (SPD) via Twitter mit: "Für Rechtsextremisten gilt unabhängig von Corona: Abstand halten zu Hamburg!" Die Kundgebung sei auch in reduziertem Umfang "und damit endgültig von der Versammlungsbehörde untersagt".

