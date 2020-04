Wenn man Oliver Wesseloh als Craftbeer-Brauer tituliert, zuckt der gute Mann erst mal zusammen: Zu abgerockt ist mittlerweile diese Bezeichnung, seit fast jede maximal mittelmäßige Großbrauerei versucht, auf diesen Zug aufzuspringen und Handgemachtes simulierende Biere auf den Markt zu werfen. Wer hingegen das Echte, Rechte, Wahre und Klare sucht und dem Prozess tatsächlich handwerklicher, auf höchstem qualitativen und kreativen Niveau stattfindender Braukunst beiwohnen möchte, dem sei ein Ausflug ins verwunschene Hamburg-Sinstorf empfohlen. Dort siedelt in schlichtem Ambiente die Kehrwieder Kreativbrauerei, bereits fünfmal als Hamburgs beste ihrer Art geadelt.

Oliver Wesseloh hat sich seine Brauanlage aus ausgedienten Milchtanks zusammengeschweißt. Und wenn das Bier in Flaschen gefüllt wird, tuckert eine altehrwürdige ehemalige Weinabfüllanlage aus den 50er-Jahren gemütlich vor sich hin. Aber die Brauerzeugnisse, die hier in Kleinstauflagen entstehen, sind feinste Craftbier-Kunst. Kein Wunder: Wohl kein anderer Akteur in der seit einigen Jahren erblühenden Craft- oder, wie der wackere Brauer zu sagen beliebt, Kreativbier-Szene kann auf so ein profundes Wissen und üppiges Know-how zurückgreifen wie Oliver Wesseloh.

So hat er als Erster in Deutschland erkannt, dass eine bestimmte Hefe, die Malzzucker nicht in Alkohol umwandelt, sich vorzüglich eignet, um daraus ein alkoholfreies Bier zu brauen – das daraus entstandene unfiltrierte India Pale Ale üNN (= über Normalnull) ist denn auch ein Verkaufshit.

Wesseloh entkräftet Vorurteile über Craftbiere

Auch bei etlichen anderen Sorten musste ich meine Vorurteile über Craftbiere (immer dunkel, süß, schwer und mästig) über Bord werfen: So wird der „Frische Traum“ aus frischem, unbehandeltem und ungetrocknetem Biohopfen direkt nach der Ernte als Bio Wet Hop (Nasser Hopfen) Pale Ale gebraut und schmeckt ausgesprochen pilsmäßig – mit einem grandiosen Zusatzschuss vibrierender Lebendigkeit. Das wie alle Sorten unfiltrierte und unpasteurisierte „Prototyp“, erstes Produkt des brillanten Braumeisters, ist ebenfalls ausgesprochen fruchtig-frisch und kann auch Mitglieder der Jever-Fraktion überzeugen.

Natürlich finden sich unter den geschmacklich völlig eigenständigen 20 Biersorten auf der von Olivers Frau Julia, einer gelernten Fotografin und Journalistin, brillant getexteten Website auch dunkle, schwere Kracher, teils in alten Whiskyfässern gereift, teils mit Kaffeebohnen versetzt. Der gleichermaßen freundliche wie kommunikative Oliver Wesseloh versteht es überdies, sein Wissen unterhaltsam zu vermitteln – und so sind seine regelmäßig durchgeführten Brauereibesichtigungen mit Bierproben im Raum Hamburg wohl der spannendste Weg, sich die vielseitige Welt der Craft-, äääh, Kreativbiere zu erschließen.

Berufswunsch als Zehntklässler gefasst

Über sich selbst erzählt Oliver Wesseloh: „Geboren wurde ich 1973 in Harburg und wusste schon nach der zehnten Klasse, was ich wollte. Ausschlaggebend war ein Schüleraustausch mit Kanada, wo das Bier so grottig und das Image der Deutschen als Bierbrauernation so brillant war, dass ich dachte: ‚Da geh ich mal hin und braue gutes Bier!‘

Nach Abi und Braupraktikum bei Gröninger bin ich nach Berlin und habe fünf Jahre Brauwesen mit einem Abschluss als Dipl.-Ing. studiert. Nach zwei eher langweiligen Jobstationen stieß ich über eine Anzeige auf einen Anlagenbauer, der weltweit Brauereien baut und betreibt. Die haben mich dann in eine Brauerei auf die Karibikinsel Dominica geschickt. Die nächste Station waren die Cayman-Inseln, wo ich eine Brauerei errichtet und geleitet habe.

2009 verschlug es uns – meine Frau war immer dabei, unsere zwei Kinder derweil geboren – nach Miami, von wo aus ich für einen Anlagenbauer in den USA unterwegs war und dadurch drei Jahre lang die überaus innovative dortige Craftbeer-Szene kennengelernt habe. Für mein großes Vorbild Sierra Nevada durfte ich sogar deren neue Brauerei konstruieren und errichten. Schon damals wusste ich: ‚Ich will mal mein eigenes Bier brauen!‘

2013 wird Wesseloh Biersommelier-Weltmeister

Da es für die Kids in Richtung Schulpflicht ging, schauten wir um 2011 mal rum, was sich denn in Deutschlands Craftbier-Szene so tat. Ergebnis: ein paar schüchterne Ansätze in Berlin, ansonsten Fehlanzeige! So gingen wir zurück und legten im Sommer 2012 mit unserem Kehrwieder-Projekt los. Das erste Bier habe ich bei Freunden in Dänemark gebraut, die eine Abfüllmöglichkeit für Kleinstmengen hatten. Dieser als Experimentierbier gedachte Prototyp war allerdings so gut, dass er bis heute unter diesem Namen im Programm ist.

Unsere Brauerei habe ich mit einfachsten Mitteln und viel Improvisation konstruiert. Parallel habe ich eine Ausbildung als Biersommelier gemacht, bin 2013 ohne jede Erwartung zur Weltmeisterschaft nach München geflogen und völlig überraschend als Biersommelier-Champion wieder nach Hause gekommen. Das war echt gut fürs Image – und danach habe ich den deutschen Weinsommelier-Weltmeister 2019, Marc Almert, zum Thema Bier gecoacht.

In Hamburg bin ich klassisch Klinken putzen gegangen, um unsere Biere in Handel und Gastronomie zu platzieren. Aber wir haben von Anfang an bei den wichtigen Wettbewerben abgeräumt und erhalten laufend Auszeichnungen und Goldmedaillen. Hilft auch. Sieben Biere haben wir fest im Sortiment, dazu kommen zehn saisonale Biere und immer wieder Raritäten, Spezialitäten und limitierte Editionen. Aber die Bierwelt ist so unfassbar vielfältig, dass mir in den nächsten Jahrzehnten die Ideen nicht ausgehen werden!“