Hamburg. Das Coronavirus hat in diesem Jahr für viele Menschen in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern das Osterfest überschattet. Nun interessiert alle: Wann werden die Corona-Beschränkungen wieder gelockert, wann öffnen Schulen und Kitas wieder? Die Debatte darüber ist vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten am Mittwoch in vollem Gange, die Grünen in Hamburg haben bereits eine Exit-Strategie vorgelegt.

Seit Ausbreitung der Coronapandemie haben sich in Hamburg 3925 Personen mit der Lungenerkrankung Covid-19 infiziert (Stand Dienstag) – am Vortag waren es 3887 Personen. Die meisten sind bereits wieder gesund und auch die Zahl der Patienten in den Krankenhäusern ist gesunken. Nach derzeitigem Stand befinden sich 262 Hamburger in stationärer Behandlung – drei Hamburger mehr als am Montag. Davon werden 83 Personen intensivmedizinisch betreut (Vortag 84). Die Zahl der Coronatoten liegt nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin am UKE nun bei 58 – das sind sechs mehr als am Montag.

Verfolgen Sie alle Entwicklungen zum Coronavirus im Norden im Newsblog (14. April):

Corona-Soforthilfe in Hamburg fließt stetig ab

Zwei Wochen seit dem Angebot der Corona-Soforthilfe sind an Hamburger Selbstständige und Kleinunternehmer rund 283 Millionen Euro ausgezahlt worden. Wie die Wirtschaftsbehörde am Dienstag weiter mitteilte, gab es bislang 37 293 positiv beschiedene Anträge. Den Antragstellern seien fast 358 Millionen Euro zugesagt und davon rund 283 Millionen bereits angewiesen worden.

Eine Woche nach Einführung der Unterstützung waren 160 Millionen Euro abgeflossen. Vor dem Beginn der Soforthilfen hatten die Behörden mit rund 100 000 Anträgen und erforderlichen Mitteln von mehr als 300 Millionen Euro gerechnet, wobei es sich mangels Erfahrungen nur um grobe Schätzungen handeln konnte.

Corona: Jüngster Patient auf UKE-Intensivstation 16 Jahre alt

Wie das UKE auf Anfrage bestätigte, sind in Hamburg nicht nur ältere Menschen von schweren Infektionsverläufen betroffen: Der jüngste Coronapatient, der in dem Universitätsklinikum stationär behandelt wurde, war demnach erst 16 Jahre alt. "Die jüngsten Patienten auf der Intensivstation waren bislang Anfang 30", sagte die UKE-Sprecherin Saskia Lemm.

Den Angaben zufolge verstarb aber keiner dieser jungen Patienten. Auch habe es weiterhin im UKE keine Fälle von schweren Verläufen gegeben, bei denen keine Vorerkrankungen vorlagen. ​

Beatmung bei Corona gefährlich? Tschentscher äußert sich

Es sind beunruhigende Daten zu lebensrettenden Maschinen: Sowohl aus den USA, als auch aus Großbritannien und China kamen zuletzt Warnungen von Ärzten, dass sich die Beatmung von Coronapatienten möglicherweise negativ auswirken könne. So liege die Sterblichkeitsrate der Patienten, die beatmet wurden, etwa in New Yorker Kliniken bei 80 Prozent. Dies stehe im krassen Gegensatz zu einem Anteil von 50 bis 60 Prozent an Patienten, die andere schwere Viruserkrankungen auch dank einer Beatmung überlebten. Möglicherweise könne die Beatmung sogar Lungenverletzungen verschlimmern.

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) warnte am Dienstag in der Landespressekonferenz dagegen vor "Fehlschlüssen". Nach Abendblatt-Informationen waren die Kritik an den Beatmungen auch in der "Task Force" der Stadt Thema, es gebe jedoch keinen Grund zur Sorge. Das UKE teilte auf Anfrage des Abendblattes mit, dass die Beatmung auch bei Coronapatienten eine lebensrettende Maßnahme sei und es in Hamburg bislang keine anderslautenden Erfahrungen gebe.

Bürgermeister Tschentscher zu Immunität und Antikörpertests

Sylvie Meis feiert in Coronazeiten Geburtstag

Ein große Party kann die Wahl-Hamburgerin Sylvie Meis nicht schmeißen. Aber das hält sie nicht davon ab, trotzdem Geburtstag zu feiern. Auf Instagram postete sie ein Bild, auf dem sie auf ihrem Balkon steht – mit einem Strauß Luftballons in der Hand. Dazu schrieb sie: "Celebrating my birthday during these strange & challenging times made me realise we must be so grateful for so many things we normally take for granted."

Corona: Tschentscher spricht über Lockerungen

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) will am Mittwoch mit den anderen Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel über Lockerungen beraten. „Wir wollen uns im Geleitzug der Überlegungen bewegen, die es bundesweit gibt, auch wenn regionale Besonderheiten möglich sind – vielleicht auch in Hamburg“, sagte er in der Landespressekonferenz am Dienstag.

Zum Exit-Strategiepapier des grünen Koalitionspartners sagte er: „Wir sind uns in vielen Punkten sehr einig; es gibt andere, die wir noch mal erörtern müssen“, so Tschentscher. „Klar ist: Wir stellen das Leben und die Gesundheit der Bürger als übergeordnetes Ziel in den Mittelpunkt – an dieser Strategie gibt es keinen Zweifel.“ Er setze auf die Expertise des RKI und anderer Experten.

Ahlbeck in Mecklenburg-Vorpommern: In einer Wasserfläche am Strand spiegelt sich ein Fischerboot auf der Ostseeinsel Usedom. Foto: dpa

Benita und Immanuel Grosser zu Beginn einer Yogastunde, die sie per Smartphone live im Internet streamen. Das Yoga-Zentrum "Y8" in Hamburg-Eimsbüttel, ein gemeinnütziger Verein und Kunstraum, überträgt täglich mehrere Kurse per Livestream. Foto: Christian Charisius / dpa

Ostern 2020: Das Wetter in Hamburg machte möglich, dass Stand-up-Paddler sich auf der Alster zeigten. Foto: AFP

Aber: Kontrolle der Polizei an der Hamburger Außenalster Foto: AFP

Mit Sicherheitsabstand: Menschen sitzen und liegen am Hamburger Elbstrand in Övelgönne. Bei schönem Wetter hielt es viele Menschen nicht zu Hause. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa



Mit und ohne Corona: Am Karfreitag war der Fischereihafen von Niendorf (Ostsee) noch voller Menschen (r.), am vergangenen Sonnabend menschenleer. Foto: Markus Scholz / dpa

Ungenutzte Strandkörbe stehen am Nordseestrand in St. Peter-Ording. Während normalerweise zu dieser Zeit Feriengäste den Strand bevölkern, ist wegen der Einschränkungen durch das Coronvirus nur Einheimischen der Besuch des Strandes erlaubt. Foto: Carsten Rehder / dpa

Auf der Autobahn 23 herrschte Richtung Nordsee herrschte am Wochenende gähnende Leere. Nur Einheimischen und Berufstätigen der Besuch der Küstenorte gestattet. Foto: Carsten Rehder / dpa

Beim HSV wird seit Montag nach fast vier Wochen Zwangspause wieder trainiert. Die Spieler gehen im empfohlenen Abstand voneinander auf den Platz, Zuschauer sind nicht zugelassen. Foto: Ulrich Perrey / dpa

In der verwaisten Kieler Sparkassen-Arena, wo sonst der THW Kiel regelmäßig vor 10.000 Zuschauern Handball spielt, scheinen sogar die Stuhlstapel auf Sicherheitsabstand zueinander platziert worden zu sein. Foto: Martin Rose / Getty Images



Polizisten überwachen am Sonabend die Coronavorschriften am Hamburger Elbstrand. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil streift sich vor der Besichtigung der Zender-Textilfabrik in Osnabrück eine Gesichtsmaske über, die dort hergestellt wird. Foto: Friso Gentsch / AFP

Entlang der Hamburger Außenalster wurde für die Fußgänger ein Richtungsverkehr eingerichtet und ein Mindestabstand von zwei Metern vorgeschrieben. Foto: via www.imago-images.de / imago images/Nikita

Trotz des schönen Wetters blieb die Kieler Innenstadt am ersten Aprilwochenende weitgehend menschenleer. Foto: Guenter Nowack / imago images/penofoto

Seit im nicht systemrelevanten Einzelhandel der Ladenverkauf zur Eindämmung des Corona-Virus untersagt wurde, liefert der Lübecker Buchhändler Finn-Uwe Belling bestellte Literatur direkt zu den Kunden ans Haus. Foto: Markus Scholz / dpa



Geff Harrison singt jeden Nachmittag auf seinem Balkon in der Gustav-Falke-Straße in Eimsbüttel. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Vor einem Eiswagen im Stadtpark hat sich am Sonntag eine Schlange gebildet. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Corona macht's möglich: Diese Paddler haben trotz herrlichsten Wetters die Außenalster am Sonntagmittag weitgehend für sich. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Hamburgs erstes Drive-in-Testzentrum hat am Montag in Bergedorf offiziell seinen Betrieb aufgenommen. Foto: Christina Rückert

Zahlreiche Spaziergänger gehen am Sonntag am Elbstrand spazieren. Foto: Georg Wendt / Georg Wendt/dpa



Polizeikontrolle in Schleswig-Holstein: Hunderte Hamburger wurden am Wochenende an den Landesgrenzen abgewiesen. Foto: Carsten Rehder / dpa

Hamburg: Eine berittene Polizistin kontrolliert die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen. Foto: dpa

Bei bestem Frühlingswetter war am Sonntag, den 5. April, einiges los am Falkensteiner Ufer. Aber (fast) alle halten sich an die Abstandsregel. Foto: Franziska Coesfeld

Handelskammer: Wahl zum Präsidium mit Holger Stanislawski und einem Mann mit Maske. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Restaurant-Inhaber Florian Ridder (l.) übergibt seine Gerichte im Karoviertel in Hamburg per Ramen-Rutsche an die Kunden. Foto: Daniel Reinhardt/dpa



Abstand, bitte! Das gewählte Handelskammer-Präsidium (v. l. n. r.): Niels Pirck, Martina Warning, Wilhelm van der Schalk, Astrid Nissen-Schmidt, Bettina Hees , der neue Präses Norbert Aust sowie Wilfried Bauer. Foto: Michael Rauhe / Funke Foto Sevices

Isemarkt: „Bitte rechts anstellen! Bitte Abstand halten! Gerne Kartenzahlung!“ Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Impressionen aus Hamburg: Die Elbphilharmonie vom Hafen aus gesehen. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Der Aussichtspunkt am Alten Elbtunnel. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Einsame Passanten an den Landungsbrücken. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey



„Udo’s Imbiss“ in Wilhelmsburg – natürlich auch geschlossen. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Die geschlossene Krypta im Michel. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Einsamer Radler auf der Alten Elbbrücke. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Schild im geschlossenen Rathaus. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey

Abgesperrte Trimm-dich-Station an der Außenmühle in Harburg. Foto: Andreas Dey / HA/Andreas Dey



Stephan Garbe (l), Geschäftsführer der Spirituosen-Manufaktur "Gin Sul", Rafael Viera (M), Destillateur, und der Pharmazeut Lasse Gnekow von der Adler Apotheke prüfen den Alkoholgehalt beim Mischen eines Desinfektionsmittels. Die Hamburger Spirituosen-Manufaktur hat mit Hilfe der Adler Apotheke ihren Betrieb vorübergehend auf die Produktion von Hände-Desinfektionsmittel umgestellt. Foto: Christian Charisius / dpa

Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft im großen Festsaal des Rathauses in Corona Zeiten. Foto: Andreas Laible

Das Hallenbad auf St. Pauli ist ab Mittwoch für Obdachlose geöffnet. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Landung einer französischen Militärmaschine am Flughafen Hamburg: Helfer in Schutzkleidung brachten die Patienten zu Krankenwagen. Foto: Michael Arning

Klinikum Bad Bramstedt in der Corona-Krise: Schwester Nicole – sie näht für den Notfall Gesichtsmasken aus Baumwollstoffen, die in die Kochwäsche gehen (falls die regulären Masken ausgehen). Foto: Wolfgang Klietz



Prof. Stefan Kluge ist Direktor der Klinik für Intensivmedizin des UKE. Foto: Axel Heimken / dpa

Hamburg: Menschen musizieren in der Schinkelstraße (Winterhude) in ihren Fenstern und auf den Balkonen. Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services

Auch am Elbstrand von Övelgönne überprüft die Polizei regelmäßig das Einhalten des Kontaktverbots. Foto: Imago/Nikita

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher bei einer Telefonaktion des Abendblatts zur Coronakrise Foto: Andreas Laible / HA

Marcell Jansen (r. im Bildschirm) hatte seinen ersten öffentlichen Auftritt als HSV-Aufsichtsratsvorsitzender in einer virtuellen Pressekonferenz. Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Nackte Schaufensterpuppen mit Atemschutzmasken in einem Schaufenster in Wien. Foto: Privat / dpa

Hamburg: Ein Herz leuchtet an der Fassade des Hamburger Westin-Hotel in der Elbphilharmonie. Foto: Christian Charisius / dpa

Hamburg: Die beiden Aida-Schiffe "Aidaaura" und "Aidacara" (r) liegen am Kreuzfahrt-Terminal Steinwerder. Die Rostocker Kreuzfahrtreederei Aida Cruises hat die Fahrten ihrer 14 Schiffe umfassenden Flotte wegen der Ausbreitung des Coronavirus zunächst bis Anfang April eingestellt. Foto: Christian Charisius / dpa

Polizisten patrouillieren vor dem Eingang zu einem Supermarkt auf einer Einkaufsstraße in Hamburg. Foto: Axel Heimken / dpa

Baumwall vor der Elbphilharmonie: Leere Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services



Gastronom Thomas Pinçon muss wegen Corona seinen Laden Cafe des Artistes am Gerhart-Hauptmann-Platz im Thalia Theater schließen. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Leere U-Bahn U3 Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Hamburg: Eine Frau geht in dem sehr verwaisten Hamburger Hauptbahnhof auf dem Bahnsteig. Foto: Georg Wendt / dpa

Alsterarkaden Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Leerer Rathausmarkt Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services



Eine Anästhesistin richtet ein Intensivbett für einen Coronapatienten ein. Foto: Felix Kästle / dpa

Ein Medizinerin schaut auf einen Corona-Test im Labor. Foto: Hans Klaus Techt / dpa

Museen in Zeiten der Corona Krise: Die Direktorin des Bucerius Kunst Forums, Kathrin Baumstark, zeigt Werke von David Hockney. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Die Baumärkte boomen. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

Scharbeutz: Ein Polizist kontrolliert Fahrzeuge mit nicht lokalen Kennzeichen, um das Einreiseverbot für Touristen nach Schleswig-Holstein durchzusetzen. Foto: Markus Scholz / dpa



Hamburg: Am Elbstrand bei Övelgönne sind am Mittag nur wenige Spaziergänger unterwegs. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Hamburg: Das Einkaufszentrum "Europapassage" ist zur Mittagszeit fast menschenleer. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Coronakrise: Trotz Appells der Bundeskanzlerin gehen noch viele Menschen spazieren. Hier Spaziergänger und Jogger an der Alster. Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / MARCELO HERNANDEZ / FUNKE Foto Services

„Stay at home!“ Mit dieser himmlischen Botschaft hat der Berufspilot Jean-P. Sievers am Sonnabend in Hamburg seine Runden durch die Luft gedreht. Foto: Roland Magunia

Hamburg: Gaby Wulff wäscht mit einem Schal als Mundschutz die Haare einer Kundin. Die Friseurmeisterin fordert in einem Brief an Bundeskanzlerin Merkel die Schließung aller Friseurläden als Beitrag zur Eindämmung des Corona-Virus. Foto: Markus Scholz / dpa



Coronavirus-Quarantäne in Hamburg-Fuhlsbüttel: Menschen sitzen am Fenster in der Sonne und rufen dazu auf, zu Hause zu bleiben, damit sich das Virus nicht weiter ausbreiten kann. Foto: Georg Schulz / HA

Coronavirus in Hamburg: Am Freitagabend patrouillierten Beamte unter anderem am Jungfernstieg, um zu kontrollieren, ob sich die Menschen an die Corona-Verordnung halten. Foto: TV News Kontor

Der Hamburger Berufspilot Jean-P. Sievers will die Menschen mit seinem Banner aufrütteln: Stay at home! Foto: Roland Magunia

Schlange auf dem Isemarkt Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Hamburg: Ein Straßenmusiker spielt mit Mundschutz und Handschuhen auf dem Isemarkt. Foto: Axel Heimken / dpa



Hamburg: Nahezu menschenleer ist der Rathausmarkt vor dem Rathaus um die Mittagszeit. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg, spricht während einer Landespressekonferenz im Kaisersaal im Rathaus. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Corona-Krise in Hamburg: Warnhinweise für Jogger an der Alster Foto: HA/Jörg Riefenstahl

Anne Meier-Göring, Richterin im Prozess gegen einen 93 Jahre alten ehemaligen SS-Wachmann, der wegen Beihilfe zum Mord in 5230 Fällen angeklagt ist, steht vor Beginn der Verhandlung vor dem Gerichtssaal. Der in Hamburg lebende Angeklagte war nach Angaben der Staatsanwaltschaft als junger Mann von August 1944 bis April 1945 im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig im Einsatz. Foto: Axel Heimken / dpa

Ein Besucher des Isemarktes kauft mit einem Mundschutz an einem Verkaufsstand für Fleischwaren ein. Foto: Axel Heimken / dpa



Biertische sind vor den Cafes an der Roten Flora im Schanzenviertel gestapelt. Foto: Axel Heimken / dpa

Ärztin Antje Klein nimmt an einer Drive-in-Teststation in Elmshorn einen Abstrich von einem möglicherweise Infizierten. Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Vor dem Haupteingang des UKE ist am Freitag eine Absperrung aufgebaut worden. Foto: Roland Magunia

Schleswig-Holstein für Touristen gesperrt. Das nördlichste Bundesland hat beschlossen, sämtlichen touristischen Verkehr zu verbieten. Darauf weisen Schilder an den Autobahnen unweit der Landesgrenze hin, wie hier beim Maschener Kreuz. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Yared Dibaba mit seiner Band Die Schlickrutscher beim Corona-Konzert des Hamburger Abendblattes. Foto: HA



Spaziergänger, Jogger und Radfahrer kommen sich an der Alster am Freitag sehr nahe. Foto: Marcelo Hernandez

Eine "Einladung" zu einer "Corona-Party". Die Polizei warnt, dass sie konsequent gegen solche Zusammenkünfte vorgehen werde. Foto: Jens Pepper / dpa

Polizisten gehen durch eine Straße am Hansaplatz in Hamburg und kontrollieren, ob die Geschäfte auch geschlossen haben. Foto: Christian Charisius/dpa

Corona-Krise in Hamburg: Bei der Stadtrundfahrt sitzt ein Mann mit Mundschutz im Bus. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Eine Trennwand in den roten Doppeldeckerbussen sorgt für mehr Abstand. Heinrich Schuster ist der Chef, Fahrer Mehmet im Hintergrund. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services



Der Aufgang zur Plaza und zu den Sälen der Elbphilharmonie ist geschlossen. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Keine Barkasse liegt an den Landungsbrücken. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Corona Krise in Hamburg: Aushang bei Barkassen Meyer. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Abstand halten! Vor dieser Apotheke in Hoheluft bildete sich am Montag eine disziplinierte Schlange. Foto: Imago/teamwork

Coronavirus: An der Obdachlosenunterkunft an der Friesenstraße in Hamburg wird ein Patient ins Krankenhaus gebracht. Foto: Michael Arning



Die Einrichtung wurde komplett isoliert. Foto: Imago/epd

Abgeschottet wirkte am Montagabend auch die Reeperbahn. Foto: Imago/Blaulicht News

Dort, wo sonst das pralle Leben tobt, hielt sich wenige Stunden nach Hamburgs Allgemeinverfügung schon kaum mehr eine Menschenseele auf. Foto: Imago/Blaulicht News

Der Begriff Geisterzug erhält eine neue Bedeutung: Der leergefegte Hamburger Hauptbahnhof am Dienstagmorgen. Foto: dpa

Laut Prof. Jonas Schmidt-Chanasit könnten sogar „Corona-Zentren“ in beschlagnahmten Gebäuden nötig sein. Foto: Daniel Bockwoldt / picture alliance / dpa



Ein Hinweisschild vor der Grundschule Hoheluft. Foto: dpa

Verdacht auf Coronavirus an der Hamburger Feuerwehrwache 12 in Altona. Foto: Michael Arning

Corona-Leere in der Großen Freiheit auf St. Pauli Foto: dpa

Die geschlossene Grundschule Knauerstraße am Montagmorgen. Foto: Michael Rauhe

Sylt: Die Dünen in List. Die Corona-Krise hat auch die beliebteste Insel der Hamburger verändert. Urlauber wurden hinunterkomplimentiert. Foto: picture alliance / imageBROKER



Möglichkeit der Desinfektion am Eingang zum Restaurant Hobenköök. Foto: Michael Rauhe

Bei Penny am Mühlenkamp sind die Regale leer. Foto: Insa Gall / HA

Auch bei Rossmann am Heußweg war zeitweise kein Toilettenpapier mehr zu bekommen. Foto: Franziska Coesfeld / HA

Hamburger horten Lebensmittel wegen der Coronavirus-Pandemie: Bei Edeka Niemerszein am Hofweg sind die Regale leer. Deshalb rationiert der Markt nun ausgewählte Lebensmittel. Foto: Insa Gall / HA

Hamsterkäufe: Edeka Niemerszein am Hofweg Foto: Insa Gall / HA



Aukrug: Schülerin Ida Halft zeigt ein Informationsblatt zum Thema Schließung der Schulen. Die Schulen und Kitas in Schleswig-Holstein bleiben von Montag an bis zum 19. April geschlossen. Foto: Carsten Rehder / dpa

Umsonst angereist: der HSV-Bus vor dem Fürther Stadion. Foto: Daniel Karmann / dpa

Zwei Hunde warten am deutsch-dänischen Grenzübergang auf ihr Herrchen. Dänemark hat wegen der Corona-Krise bis auf Weiteres seine Grenzen für ausländische Fahrzeuge geschlossen. Foto: dpa

Prof. Marylyn Addo leitet am Hamburger UKE die Infektologie und ist weltweit eine Expertin in Sachen Corona. Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Cornelia Prüfer-Storcks (SPD), Senatorin für Gesundheit und Verbraucherschutz in Hamburg, wird nach neun Jahren ihr Amt verlassen. In der Corona-Krise machte sie keine glückliche Figur. Foto: Christian Charisius / dpa



Landespressekonferenz mit Bürgermeister Peter Tschentscher. Er zeigte sich spät in der Corona-Krise. Foto: Roland Magunia / Roland Magunia/Funke Foto Services

Harry Potter: Das Musical wird verschoben. Foto: Andreas Laible / Andreas Laible / FUNKE Foto Services

Wegen eines Corona-Verdachts bei einem Passagier landete eine Eurowings-Maschine außerplanmäßig in Hamburg. Foto: TV News Kontor

Die von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt Medizinisches Personal in Schutzkleidung beim Durchführen eines Drive-in-Station Tests auf das Coronavirus. Foto: Uwe Köster / dpa

Hände desinfizieren: Eine der wichtigsten persönlichen Maßnahmen gegen Corona. Foto: Andreas Arnold / dpa



Das Testen gibt es auch als Corona Drive-in. in Singen am Hohentwiel hält ein Mitarbeiter des Labors Dr. Blessing einen Ständer mit diversen Rachenabstrichröhrchen in den Händen. Foto: Felix Kästle / dpa

Die leere Hamburger Messehalle A 4 Foto: Michael Rauhe / Michael Rauhe / FUNKE Foto Services

Blick auf den Haupteingang zur Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk). Nach drei positiv getesteten Coronavirus-Fällen ist die Führungsakademie der Bundeswehr (FüAk) in Hamburg geschlossen worden. Foto: Christian Charisius / dpa

Ein Hinweisschild zur Corana-Situation steht am Haupteingang zum Hamburger Rathaus. Foto: Christian Charisius / dpa

Der gebürtige Hamburger Lars Winkler und seine Frau Heike sitzen auf Teneriffa im Hotel Costa Adeje Palace wegen der Corona-Quarantäne fest. Foto: Privat



Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich mit Experten des UKE ausgetauscht und an der Sitzung der dortigen Coronavirus-Taskforce teilgenommen. Foto: Freie und Hansestadt Hamburg

Einsatz am Eppendorfer Marktplatz: Sanitäter und Rettungswagen wurden zu einem Patienten gerufen, der auf dem Boden lag. Foto: Michael Arning

Ein Fahrgeschäft wird auf dem Hamburger Dom auf dem Heiligengeistfeld abgebaut. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Ein Plakat mit Hinweisen zum Schutz vor dem Coronavirus hängt an dem Eingang zur Laeiszhalle. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Eine junge Frau aus Indonesien sitzt mit einem Mundschutz in einer Abfertigungshalle im Flughafen Hamburg. Foto: Bodo Marks / dpa



An den Landungsbrücken im Hamburger Hafen an der Elbe sind nur wenige Besucher unterwegs. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Das ist doch … Der Markusdom und der Markusplatz im Venedig-Abschnitt des Miniatur Wunderlandes in Hamburg. Die Touristenattraktion musste schließen. Foto: Georg Wendt / dpa

Ein Plakat des Thalia Theaters weist auf die Schließung des Theaters als eine Maßnahme zur Bekämpfung des Coronavirus hin. Foto: Markus Scholz / dpa

Elbphilharmonie: Die Aussichtsplattform "Elbphilharmonie-Plaza" wird geschlossen. Foto: Markus Scholz / dpa

Leere Regale in den Supermärkten. Foto: Christoph Soeder / dpa



Erstmals ist in Hamburg eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Es handelte sich um einen Mitarbeiter der Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Foto: Georg Wendt / dpa

Uni Göttingen: Hinweistafeln mit der Aufschrift "Corona Testzentrum" Foto: Swen Pförtner / dpa

Die Notaufnahme des Kinder-UKE bei Nacht. Foto: Georg Wendt / dpa

Wenig Betrieb im Terminal 1 des Hamburg Airport Helmut Schmidt. Weltweite Reisebeschränkungen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus lassen die Zahlen der Flüge zurückgehen. Foto: Markus Scholz / dpa

Japan: Können die Olympischen Spiele 2020 überhaupt stattfinden? Foto: dpa



Einig sei man sich im Senat, dass es bedeutsam sei, die schulischen und Kita-Angebote so bald wie möglich wieder aufzunehmen, ohne eine neue Dynamik des Infektionsgeschehens zu riskieren. „Wir werden den für Hamburg passenden Weg wählen“, so Tschentscher. Die Hansestadt sei mit einer sehr hohen Inanspruchnahme der Kita-Betreuung in einer anderen Lage als manche Flächenländer.

Wenn es Lockerungen für Geschäfte gebe und die Schulen schrittweise wieder öffneten, seien die Eltern als Arbeitnehmer und Lehrer auf mehr Kindertagesbetreuung angewiesen. „Wir werden darauf achten, dass wir ein in sich schlüssiges Exit-Konzept vorlegen, in dem alle Aspekte und ihre Folgewirkungen mitbedacht sind“, sagte Tschentscher. „Es kann sein, dass wir Lockerungen in dem einen oder anderen Punkt anders ausgestalten als andere Bundesländer.“

Coronavirus: Sechs neue Fälle im Landkreis Lüneburg

Seit Dienstag gibt es sechs weitere bestätigte Coronafälle im Landkreis Lüneburg – damit liegt die aktuelle Zahl der gemeldeten Fälle bei 154. Derzeit befinden sich zwei Personen wegen Covid-19 in stationärer Behandlung im Klinikum Lüneburg. Insgesamt haben 94 Menschen aus dem Landkreis Lüneburg, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, die Coronainfektion überwunden.

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin für stufenweise Schulöffnung

Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat sich im Zuge der Coronakrise für eine schrittweise Öffnung der Schulen ausgesprochen. „Wir haben die Krise noch nicht überwunden. Das erfordert ein allmähliches und stufenweises Vorgehen, langsam die Schulen wieder zu öffnen“, sagte Prien am Dienstag. „Dabei geht es im Moment vor allem darum, die Abschlussprüfungen zu ermöglichen.“

Karin Prien, Bildungsministerin von Schleswig-Holstein.

Foto: dpa

Zunächst will Prien die für Mittwoch geplanten Gespräche der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) über das weitere Vorgehen abwarten. „Dann wird sich die Landesregierung auf Grundlage unserer umfangreichen Vorarbeiten mit der Frage befassen, wie wir das Beschlossene in Schleswig-Holstein umsetzen können“, sagte Prien. Dabei liege der Fokus auf der Vorbereitung der Schüler für den einfachen und den mittleren Schulabschluss. Die schriftlichen Prüfungen für das Abitur sollen nach aktueller Planung am 21. April beginnen

Linke in Schleswig-Holstein: Abiprüfungen absagen!

Der Landesverband Die Linke in Schleswig-Holstein unterstützt die Forderungen der Schüler nach einem Anerkennungsabitur 2020. „Als Linke ist es für uns besonders wichtig, die Forderungen der Betroffenen selbst zu achten und nicht gegen deren Willen Forderungen aufzustellen", sagte Luca Grimminger, bildungspolitischer Sprecher der Linken in Schleswig-Holstein. "Es wäre ein Leichtes, die Noten der Oberstufe zu einer Abiturnote zusammenzufassen und damit dem Bedürfnis der Schüler nach körperlicher Unversehrtheit Rechnung zu tragen.“

Hamburger Senat beschließt Corona-Nachtragshaushalt

Zur finanziellen Bewältigung der Coronakrise hat der Hamburger Senat für das laufende Jahr einen Nachtragshaushalt im Volumen von einer Milliarde Euro beschlossen. Mit dem Geld soll ein zentrales „Corona-Konto“ ausgestattet werden, von dem aus die Sonderbedarfe in den Behörden und Ämtern gedeckt werden, wie Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Dienstag im Anschluss an die Senatssitzung sagte. „Mit einer Milliarde Euro in 2020 können wir die unmittelbare Krisenbewältigung und die Maßnahmen des Hamburger Schutzschirms verantwortbar ausfinanzieren.“

Corona-Hilfe: Hamburg zahlt mehr als 300 Millionen Euro aus

Die Bürgerschaft muss dem Nachtragshaushalt noch zustimmen. Sie hatte den Senat in der vergangenen Woche zu einer notsituationsbedingten Kreditaufnahme von insgesamt 1,5 Milliarden Euro in diesem und dem nächsten Jahr ermächtigt. Mit 800 Millionen Euro soll das Gros der Mittel zur Finanzierung des Hamburger Schutzschirms dienen, mit dem Unternehmen in der Coronakrise geholfen wird. Die restlichen 200 Millionen Euro sollen hälftig in ein neues Investitionsprogramm und ein neues Darlehensprogramm zur Bewältigung der Krise fließen.

Um auch den öffentlichen Unternehmen zu helfen, soll der Gesamtrahmen für Liquiditätshilfen von derzeit 1,1 Milliarden auf 2,5 Milliarden Euro angehoben werden, sagte Dressel. „Nach unserem sehr wirksamen Hamburger Schutzschirm für private Unternehmen bis hin zu gemeinnützigen Institutionen spannen wir diesen nun auch für unsere öffentlichen Unternehmen auf, die durch die Coronakrise teilweise hart getroffen werden.“

Die Hamburger Corona-Soforthilfe (HCS) für Unternehmer:

Solo-Selbständige: 2500 € (Hamburg), 9000 € (Bund), 11.500 € (Gesamt)

1–5 Mitarbeiter: 5000 € (HH), 9000 € (Bund), 14.000 € (Gesamt)

6–10 Mitarbeiter: 5000 € (HH),15.000 € (Bund), 20.000 € (Gesamt)

11–50 Mitarbeiter: 25.000 € (HH), keine Beteiligung vom Bund

51–250 Mitarbeiter: 30.000 € (HH), keine Beteiligung vom Bund

Obduktion der Coronatoten: RKI empfiehlt den Hamburger Weg

Das Robert Koch-Insitut (RKI) ändert seine Methodik und empfiehlt nun den Hamburger Weg, der eine Obduktion bei allen Coronatoten vorsieht. Hamburg ist bislang das einzige Bundesland gewesen, in dem alle Todesfälle mit Coronainfektion durch das Institut für Rechtsmedizin begutachtet werden. So kann differenziert nachgewiesen werden, welche nicht nur mit, sondern ursächlich durch eine Covid-19-Erkrankung gestorben sind.

"Ich freue mich, dass das RKI, das anfangs von Obduktionen abgeraten hat, das nun umgestellt hat", sagte Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks am Dienstag. Durch die Obduktion der Coronatoten könnten wichtige Erkenntnisse über den Verlauf der Krankheit und Therapiemöglichkeiten gewonnen werden.

Corona in Hamburg: Rechtsmediziner Prof. Klaus Püschel im Institut für Rechtsmedizin vom UKE – er hatte scharfe Kritik an der Methodik des RKI geübt.

Foto: HA / HA / Mark Sandten

Zuvor hatte der Hamburger Rechtsmediziner Prof. Klaus Püschel, der das Hamburger Institut für Rechtsmedizin leitet, scharfe Kritik an der Methodik des RKI geübt. Das RKI hatte bislang pauschal jeden verstorbenen Erkrankten in der Sterbestatistik aufgenommen. Püschel hält das "für eine völlig falsche Maßnahme", wie er vergangene Woche sagte. Denn in mehreren Fällen habe die Hamburger Rechtsmedizin nachweisen können, dass Erkrankte eben nicht an Covid-19 gestorben seien, sondern beispielsweise an einem Herzinfarkt oder einer Hirnblutung.

Corona: Tschentscher äußert sich zu Reisebeschränkungen

Auf die Frage, ob die Reisebeschränkungen innerhalb Deutschlands aufgehoben werden, sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher, dass diese Entscheidung von Sichtweisen anderer Länder bestimmt werde – Bundesländer, die Touristen-Hotspots hätten. "Diese Länder haben einen hohen Problemdruck", so Tschentscher. Deshalb stehe die Aufhebung der Reisebeschränkung auf der Prioritätenliste nicht ganz oben.

Bürgermeister Tschentscher zu Immunität und Antikörpertests:

Bürgermeister Tschentscher zu Immunität und Antikörpertests

Corona: Hamburg will Pflegepersonal verstärkt testen

Insgesamt gebe es in Hamburgs Pflegeheimen 234 Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, sagte Hamburgs Gesundheitssenatorin. Sie kündigte an, dass das Pflegepersonal verstärkt getestet werden soll. "Das würde ich gerne intensivieren", so Prüfer-Storcks.

Corona: Hamburgs Innensenator lobt Bürger

Es sei ein ruhiges, unauffälliges Osterwochenende gewesen, sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD). "Die Bürger haben mal wieder hohe Disziplin und ein hohes Verantwortungsbewusstsein gezeigt", so Grote. Trotz des schönen Frühlingswetters sei die Zahl der Verstöße gegen die Coronaauflagen und Kontaktbeschränkungen nicht auffällig gestiegen.

Am Karfreitag und am Sonnabend habe die Polizei jeweils etwa 400 Ordnungswidrigkeit-Verfahren wegen Verstößen eingeleitet. Am Ostersonntag waren es "trotz des tollen Wetters" nur rund 300 Verfahren und am Ostermontag etwa 150 Verfahren, so Grote. Er habe den Eindruck, dass die Menschen "sehr diszipliniert" seien, ergänzte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Die Abstandsregel werde mehr und mehr wie selbstverständlich eingehalten. "In sehr kurzer Zeit haben wir zu einem sehr vernünftigen Miteinander gefunden. Es gibt eine hohe Akzeptanz der Auflagen, weil die Menschen ihre Richtigkeit nachvollziehen."

Innensenator Grote: 1250 Corona-Anzeigen über Ostern

Verhaltensregeln und Empfehlungen der Gesundheitsbehörde:

Reduzieren Sie Kontakte auf ein notwendiges Minimum und halten Sie Abstand von mindestens 1,50 Metern zu anderen Personen

Achten Sie auf eine korrekte Hust- und Niesetikette (ins Taschentuch oder in die Armbeuge)

Waschen Sie sich regelmäßig die Hände gründlich mit Wasser und Seife

Vermeiden Sie das Berühren von Augen, Nase und Mund

Wenn Sie persönlichen Kontakt zu einer Person hatten, bei der das Coronavirus im Labor nachgewiesen wurde, sollten Sie sich unverzüglich und unabhängig von Symptomen an ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden

Corona in Harburger Pflegeheim – sieben Bewohner verstorben

In der K&S Seniorenresidenz Harburger Sand sind 38 Bewohner und 15 Personen des Pflegepersonals an Covid-19 erkrankt, sagte Hamburgs Gesundheitssenatorin Prüfer-Storcks. "Sieben Senioren sind verstorben, teilweise im Krankenhaus."

Corona in Hamburg: "Pflegeheime machen uns Sorgen"

Die Lage in Hamburger Pflegeheimen hat sich zugespitzt. "Die Pflegeheime machen uns Sorgen", sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) am Mittag im Rathaus. Mittlerweile seien in 28 Heimen der Hansestadt Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Somit seien rund 20 Prozent aller Hamburger Pflegeheime betroffen.

In elf der Einrichtungen, so Prüfer-Storcks, seien jeweils mehr als fünf Bewohner erkrankt – dort handelt es sich also um größere Ausbrüche. Insgesamt seien 243 Heimbewohner in Hamburg an Covid-19 erkrankt. "Wir tun alles, um die Versorgung der Heime mit Personal – auch von außen – sicherzustellen", sagte die Gesundheitssenatorin.

Coronavirus in Hamburg: 38 neue Infizierte, 58 Coronatote

Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) vermeldete am Dienstag 38 neue Coronafälle. "Wir gehen davon aus, dass wir morgen wieder eine höhere Zahl nennen werden." Denn über die Ostertage sei weniger getestet worden. Die Lage in den Kliniken sei stabil. Demnach befinden sich 262 Hamburger in Krankenhäusern, darunter sind 83 Intensivpatienten. "Das ist eine seit Tagen stabile Zahl", sagte Prüfer-Storcks. Die Zahl der Coronatoten ist von 52 auf 58 gestiegen. Die Zahl der in Hamburg gemeldeten Coronafälle liegt nun bei 3925. Voraussichtlich am 16. April wird die Behörde eine korrigierte Fallzahlmeldung für den Zeitraum 10. bis 15. April vorlegen.

"Das öffentliche Bild am Osterwochenende war so, wie wir es uns gewünscht haben", sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Zu den möglichen Lockerungen könne noch nichts gesagt werden, weil die Beratungen mit den Ländern noch folgen würden. Ziel sei es, Bilder wie in Italien und Spanien zu vermeiden. "Da ist bisher gut gelungen", so Tschentscher.

2162 Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein – 49 Tote

Die Zahl der gemeldeten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in Schleswig-Holstein auf 2162 gestiegen. Wie die Landesregierung am Dienstag mitteilte, waren das bis Montagabend 27 Fälle mehr als nach der Meldung vom Vortag. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich seit der letzten offiziellen Meldung von 45 auf 49.

Noch nicht enthalten ist in den Zahlen der Fall einer Pflegeeinrichtung in Rümpel (Kreis Stormarn). Am Ostermontag hatte der Kreis gemeldet, dass dort 53 der 70 Bewohner positiv auf Covid-19 getestet wurden. Von den 60 Mitarbeitern lagen zunächst 19 positive Testergebnisse vor. Die Einrichtung steht seit Donnerstag unter Quarantäne, als die ersten zwei positiven Tests bekannt wurden. Die Bewohner sind den Angaben zufolge überwiegend dement oder psychisch auffällig. Die Behörden gehen davon aus, dass diese Zahlen noch steigen werden. Am Nachmittag wollte der Kreis auf einer Pressekonferenz in Bad Oldesloe über den Fall informieren.

Corona trifft Harburger Pflegeheim – viele Bewohner infiziert

Vom neuartigen Coronavirus ist auch eine Pflegeeinrichtung in Hamburg-Harburg stark betroffen. 38 Senioren seien in der K&S Seniorenresidenz Harburger Sand an Covid-19 erkrankt, teilte die Gesundheitsbehörde mit. Dies hätten Auswertungen von Tests bis Dienstagvormittag ergeben. Die betroffenen Senioren seien isoliert worden.

In dem Heim leben fast 200 Senioren, einige leiden an Demenz. Es sei mitunter nicht einfach, diese Menschen auf Sars-CoV-2 zu testen, sagte der Sprecher. Es sei eine Herausforderung, Zwangsmaßnahmen werde es aber nicht geben. In Hamburg sind mehrere Pflegeeinrichtungen vom Coronavirus betroffen. Im Fokus stand zuletzt das Alsterdomizil in Wellingsbüttel. Nach Angaben der Behörde starben dort drei Bewohner im Zusammenhang mit Corona.

Corona: Bürgermeister Tschentscher informiert über aktuelle Lage

Um 12.30 Uhr will Hamburgs Bürgermeister Peter Tschenschter (SPD) mit weiteren Senatsmitgliedern über die aktuelle Coronalage in der Hansestadt informieren. Auf abendblatt.de können Sie die Landespressekonferenz live verfolgen.

Coronakrise: So können lokale Kinos unterstützt werden

Wegen der Coronapandemie haben auch die Kinos geschlossen. Auf der Seite kino-on-demand.com können lokale Lichtspielhäuser jedoch unterstützt werden. Über die Plattform können mehr als 300 Filme gestreamt und mit dem Ticketpreis ein lokales Kino unterstützt werden. "Ganz großes Kino!", schreibt die Hamburger Kulturbehörde zu der Aktion.

Corona: Hamburgs Datenschutzbeauftragter zu Lockerungen

Die Empfehlungen der Nationalakademie Leopoldina zu einer möglichen Lockerung von Kontaktbeschränkungen wegen des Coronavirus stoßen auf Kritik. Der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar warnte im Düsseldorfer „Handelsblatt“ vor einer „Aufweichung der Datenschutzregelungen“ der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die auch in der gegenwärtigen Situation „nicht gerechtfertigt“ sei.

„Die DSGVO sieht zum Schutz der allgemeinen Gesundheit bereits weitreichende Eingriffstatbestände vor, die insbesondere durch die nationalen Gesetzgeber ausgefüllt werden können“, sagte Caspar. FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae mahnte, Gesundheitsschutz und Datenschutz dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden. „Südkorea sollte nicht unser Vorbild sein“, sagte Thomae dem „Handelsblatt“. Der Erfolg einer Corona-App hänge maßgeblich davon ab, dass viele Menschen sie nutzen, ihr Handy auch ständig bei sich führen und die Technik nicht austricksen oder umgehen, sagte der FDP-Politiker. Dafür würden Akzeptanz und Vertrauen der Nutzer benötigt.

Krankenpfleger verschweigt Coronasymptome

Ein Krankenpfleger im Kreis Lüchow-Dannenberg hat seine Coronasymptome verschwiegen und zunächst noch einige Tage weitergearbeitet, bis er positiv getestet worden ist. Bis zu seinem Test habe der 34-Jährige bereits seit bis zu fünf Tagen leichte Symptome gehabt, die er ignorierte und Kollegen und Vorgesetzten verschwieg, wie der Landkreis mitteilte.

Am Karfreitag habe der ärztliche Dienst der 100-Betten-Klinik die Symptome des Mannes bemerkt und sofort einen Test angeordnet. Der Pfleger war als Leiharbeitskraft eingesetzt. Über die Gründe, warum er seine Symptome verschwieg oder nicht wahrhaben wollte, wurde zunächst nichts bekannt.

Derzeit geht die Klinik davon aus, dass 13 Krankenhausbeschäftigte Kontakt zu dem Pfleger hatten. Das Gesundheitsamt ordnete für alle Quarantäne an. Parallel dazu werden die Patienten ermittelt, die der Mann direkt betreute, dazu liegen aber noch keine genauen Zahlen vor.

Coronakrise: Düstere Prognose für den Hamburg Airport

Auf Twitter hat sich Hamburgs Flughafenchef Michael Eggenschwiler zur aktuellen Coronalage und die Auswirkungen auf den Airport geäußert. "Rund um die Osterfeiertage begrüßten wir sonst mehr als 40.000 Menschen täglich, in diesen Wochen sind es nur wenige Hundert pro Tag", heißt es in dem Tweet. Er gehe davon aus, dass sich dieses in den nächsten Wochen nicht ändern werde und verweist gleichzeitig darauf, dass lebensrettende Flüge mit Covid-19-Patienten und Frachtflüge mit Beatmungsgeräten in Hamburg landen und starten konnten.

Zudem kündigte Eggenschwiler weitere Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen an: "Einige Maßnahmen wie klare Abstandsregelungen in Terminals und Bussen sowie verstärkte Desinfektion werden schon jetzt umgesetzt, weitere Maßnahmen sind in Planung."

Corona: Hamburger Unternehmen spendet 1000 Atemschutzmasken

Das Unternehmen Albis Plastic aus Billbrook hat Hamburg 1000 FFP3-Masken gespendet. Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel und Bezirksamtsleiter Falko Droßmann (beider SPD) haben die Atemschutzmasken am Dienstagmorgen entgegengenommen. "Toll, wie viele aktuell spenden & anpacken", schreibt Dressel auf Twitter.

Coronakrise: Kahrs macht seine Berlin-Fahrt digital

Der Hamburger Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs (SPD) fährt regelmäßig mit Bürgern nach Berlin und führt durch den Bundestag. Auch in der Coronakrise muss darauf nicht verzichtet werden. "Durch Corona machen wir die nächste Berlinfahrt digital", schreibt Kahrs auf Twitter. "Erlebt live u.a. eine Berlinrundfahrt, eine Bundestagsführung und natürlich bleibt Zeit, eure Fragen zu beantworten."

Buchläden zu – Hamburger Verlage fürchten massive Einbußen

Die Buchläden sind dicht und große Online-Versandhändler bestellen Bücher eher zurückhaltend oder gar nicht mehr – vielen Verlagen im Norden hat die Coronakrise ihr Frühjahrsprogramm komplett torpediert.

Der Hamburger Landesverband des Börsenvereins des deutschen Buchhandels geht von 40- bis 80-prozentigen Einbußen aus. „Derzeit werden viele Bestellungen storniert, und es ist noch nicht klar, wie viele Buchhandlungen, Zwischenbuchhändler und Versender vorzeitig und aus finanzieller Not remittieren (zurückschicken) müssen“, sagte Mitgeschäftsführer Volker Petri.

Um sowohl Verlage als auch örtliche Buchhandlungen in der Krise zu unterstützen, hofft Petri auf Aufträge durch die Stadt. „Hier ist es wichtig, dass die öffentliche Hand in Form von Bibliotheken und Schulen ihre Erwerbungsetats aufstocken und vor allem die lokalen Buchhandlungen mit Aufträgen bedenkt.“ So lasse sich die Struktur im Buchhandel erhalten, ohne dass eine Alimentierung über Soforthilfen nötig wäre. Hamburg gilt als einer der wichtigsten Verlagsstandorte in Deutschland.

Corona: Hamburger Feuerwehr freut sich über besonderen Gruß

Eine schöne Nachricht in Coronazeiten: Unbekannte haben in Barmbek einen besonderen Gruß an die Einsatzkräfte der Feuerwehr hinterlassen, mit dem sie auf kreative Weise Danke sagen wollen. "Als wir das wunderschöne Danke-Bild gegenüber der Feuer- und Rettungswache Barmbek entdeckt haben, ist uns einfach warm ums Herz geworden", schreibt die Feierwehr Hamburg auf Twitter.

Als wir das wunderschöne Danke-Bild gegenüber der Feuer- und Rettungswache Barmbek entdeckt haben, ist uns einfach warm ums Herz geworden.



Corona: Schwerer Infektionsfall in Schleswig-Holstein

In einem Pflegeheim in Rümpel bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) ist es zu einer Masseninfektion mit dem Coronavirus gekommen. 53 der 70 Bewohner wurden positiv getestet, teilte der Kreis Stormarn mit. Von den 60 Mitarbeitern liegen bislang 19 positive Testergebnisse vor. Mit weiteren positiven Testergebnissen sei sowohl bei den Bewohnern als auch bei den Mitarbeitern zu rechnen. Die Einrichtung steht bereits seit Donnerstag unter Quarantäne, als die ersten zwei positiven Tests bekannt wurden. Die Bewohner seien überwiegend dement oder psychisch auffällig.

Die Nachricht aus Rümpel warf am Montag auch die schleswig-holsteinischen Zahlen zu Neuinfektionen über den Haufen, die am Vormittag gemeldet worden waren. In Schleswig-Holstein war die Zahl der gemeldeten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus demnach auf 2135 gestiegen. Damit habe sich die Zahl der nachgewiesen Infizierten im Vergleich zum Vortag um 22 erhöht, teilte die Landesregierung mit. Nach aktuellem Stand befinden sich derzeit 157 Covid-19-Patienten in stationärer Behandlung, sechs mehr als noch am Vortag.

Der ingeniöse Stimmenimitator Jörg Knör – Dieter Bohlen, Desirée Nick, Bruce Darnell, Angela Merkel, da geht einiges – enthüllt in seinem aktuellen Programm Ungeahntes: Die Merkel-Raute, so Knör, ist eigentlich eine HSV-Raute und Merkels stetes Bekenntnis zu ihrer Geburtsstadt Hamburg. In seinem kurzweiligen Pogramm, das am Montag von 21 Uhr an hier im Video zu sehen ist, galoppiert der gebürtige Wuppertaler, der seit Langem in Hamburg lebt, außerdem im kühnen Ritt durch die Abendblatt-Titelschlagzeilen der jüngeren Vergangenheit. Wer wissen möchte, warum Knör seit Jahrzehnten zu den besten Komikern des Landes gehört, dem sei sein Auftritt dringend empfohlen.

Jörg Knör liefert Comedy in Coronazeiten

Coronavirus: Das müssen Sie über Fachbegriffe wissen

Coronavirus: Eine Klasse von Viren, zu denen der neuartige Erreger gehört

Sars-CoV-2: Die genaue Bezeichnung des Virus, das sich von China aus verbreitet

Covid-19: Die Erkrankung, die das Virus auslöst

