Hamburg. Lassen Sie sich von der Coronakrise nicht die Ostertage vermiesen. Langweilig werden die Feiertage mit diesem Quiz bestimmt nicht!

Wie gut kennen Sie die Hansestadt? Testen Sie es und beantworten Sie unsere 25 kniffligen Fragen zu Geschichte, Kultur, Sport und Wirtschaft. Sie können unter anderem Eintrittskarten für ein Konzert in der Elbphilharmonie gewinnen.

Wenn das Quiz nicht dargestellt wird, klicken Sie hier.

So machen Sie mit

Bitte beantworten Sie die 25 Fragen und schreiben sich die Buchstaben für die richtigen Antworten auf. Daraus ergibt sich als Lösungssatz eine Verszeile aus einem Ostergedicht von Hoffmann von Fallersleben (1798–1874).

Wählen Sie die Gewinn-Hotline 01378/78 19 01 (0,50 € / Anruf aus dem dt. Festnetz, höherer Mobilfunktarif), nennen Sie Ihren Namen, Ihre Adresse, Telefonnummer und – falls vorhanden – Ihre E-Mail-Adresse­ (zwecks Gewinnbenachrichtigung), und sagen Sie den Lösungssatz.

Die Hotline ist bis einschließlich 14. April geschaltet. Die Teilnahme ist nur innerhalb Deutschlands möglich. Unter 18-Jährige dürfen nur mit Einwilligung der Erziehungsberechtigten mitmachen. Mitarbeiter der Funke Mediengruppe GmbH & Co. KG und der beteiligten Firmen dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind aus­geschlossen.

Das können Sie gewinnen

Rätsel-Freunde können Karten für das exklusive Konzert „Hommage an Hamburg“ am 11. Oktober 2020 in der Elbphilharmonie gewinnen.

Foto: Ha / HA

Seien Sie dabei, wenn wir ihr gemeinsam mit dem Startenor Klaus Florian Vogt, den Symphonikern Hamburg und Evgeni Koroliov unserer Stadt eine Liebeserklärung schenken. Gewinnen Sie als 1. bis 3. Preis 3-mal 2 Karten für das exklusive Konzert „Hommage an Hamburg“ am 11. Oktober 2020 in der Elbphilharmonie.

Reguläre Tickets dafür sind ausschließlich telefonisch in der Hamburger Abendblatt-Geschäftsstelle unter 040/554 47 29 20 (Mo–Fr 9–19 Uhr, Sa 10–16 Uhr) oder über die Tickethotline unter 040/30 30 98 98 (Mo–Fr 8–19 Uhr, Sa 8–13 Uhr) erhältlich.

Der 4. bis 8. Preis unseres Rätsels ist Spannendes zum Lesen. Wir haben 5-mal 1 Lesepaket aus dem Thriller „Der bleierne Sarg“ von Thomas Frankenfeld, den spannendsten Fällen aus der Rechtsmedizin, „Der Tod gibt keine Ruhe“ (Bettina Mittel­acher und Prof. Klaus Püschel) sowie dem Abendblatt-Magazin „Tatort Hamburg“ über die größten Verbrechen in der Hansestadt geschnürt.

Und zum noch besseren Kennenlernen der eigenen Stadt gibt es als 9. bis 13. Preis 5-mal 1 „Das große Hamburg-Spiel“ für die ganze Familie. Eilen Sie per Fähre, U-Bahn oder zu Fuß durch Hamburg, überwinden Sie Hindernisse und kommen Sie als Erste(r) ins Ziel. Oder versuchen Sie es zumindest. Viel Spaß!

Die Bücher und das Spiel können auch unter abendblatt.de/shop bestellt werden.