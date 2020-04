Hamburg. Zwei Jahre hat Jörg Stiehler an der „Map of Architecture“ gearbeitet, jetzt ist die Architektur-Online-Karte fertig. Gerade zur rechten Zeit. Denn dank der umfangreichen und informativen Website kann man trotz der Aufforderung, zu Hause zu bleiben, interessante Hamburger Bauwerke erkunden – vom Sofa aus, digital und kostenlos.

Mehr als 12.000 Einträge hat der architekturinteressierte Grafikdesigner (47) unter www.mapofarchitecture.com archiviert. Hier findet man bisher weitgehend unbekannte Details zu Bauwerken aus dem gesamten Stadtgebiet: wer es geplant hat und wann es fertiggestellt wurde, wie groß die Bruttogeschoss­fläche ist, welches Baumaterial verwendet wurde und um welchen Gebäudetyp es sich handelt.

„Mit der Website möchte ich architekturinteressierten Hamburgern, aber auch Touristen und Bauprofis eine neue Möglichkeit bieten, die Stadt wahrzunehmen“, sagt Stiehler.

Online-Karte kann per Smartphone, Tablet oder PC angesteuert werden

In seiner Online-Karte, die per Smartphone, Tablet oder PC angesteuert werden kann, hat er Neubauprojekte ebenso wie markante Bestandsbauten und denkmalgeschützte Gebäude erfasst. Mit einem Klick lassen sich Einträge in der eigenen Nachbarschaft anzeigen – und wer sich weiter weg umsehen will, kann auf einer Übersichtskarte entscheiden, wohin die virtuelle Reise gehen soll. Wer die Tour nicht vom Sofa aus machen will, kann natürlich auch den Feierabend- oder Wochenendspaziergang für einen architektonischen Stadtrundgang nutzen.

Ich wähle die Sofavariante und will wissen, welche Gebäude sich in meiner Nähe befinden. Von meiner Wohnung blicke ich auf die Dächer schmucker Stadtvillen, moderner Neubauten, historischer Backsteingebäude und ehrwürdiger Schulen. Ob mir die Online-Karte etwas über sie erzählt? Ich klicke „Mein Standort“ an (dafür muss ich der Website vorher in den Einstellungen die Verwendung meines Standorts erlauben), und ein pinkfarbener Punkt erscheint.

Hübsche Backsteingebäude

In unmittelbarster Nachbarschaft ist keines der kleinen Haussymbole zu sehen, hinter denen die Informationen zu den echten Gebäuden hinterlegt sind. Aber da: Mein Biomarkt an der Hoheluftchaussee befindet sich in einem 2007 errichteten Neubaukomplex namens Yellow Office, stammt aus der Feder von Renner Hainke Wirth Zirn Architekten und wurde schon vor seiner Fertigstellung mit dem Deutschen Städtebaupreis ausgezeichnet. Interessant!

Und was sind das für hübsche Backsteingebäude, die auf der anderen Seite des Isebekkanals stehen? Ich klicke mich nacheinander durch die kleinen Häuschen auf der Karte und erfahre: Der gesamte Block zwischen Kaiser-Friedrich-Ufer, Bogenstraße und der Hohen Weide wurde von den Architekten Klophaus & Schoch errichtet und 1928 fertiggestellt. Auf der anderen Kanalseite steht die Schule an der Isebek, errichtet von Carl J. C. Zimmermann im Jahr 1902.

12.202 Gebäude sind zum jetzigen Zeitpunkt in der Online-Karte verzeichnet

Langsam bewege ich mich durch mein Viertel wieder zu meinem pinkfarbenen Standort zurück. Manstein-, Gneisenau-, Kottwitz-, Roon- und Wrangelstraße – in allen Querstraßen des Generalsviertels drängen sich, dicht an dicht, die Häusersymbole. Genauso ist es in der Realität. Hinter den Bäumen entlang der ruhigen Straßen stehen die schönen Altbauten des dicht besiedelten Quartiers.

Auf meiner Online-Karte erfahre ich von fast jedem Haus, wer es wann gebaut hat und ob es denkmalgeschützt ist. Auch die Kolleginnen, die beide in einer dieser Straße wohnen, leben in Denkmälern. Das wissen sie sicher – aber ob ihnen auch bekannt ist, dass das eine Haus im Jahr 1909 und das andere ein Jahr später von Albert Lindhorst errichtet wurde? Ich könnte meine virtuelle Architektur-Tour endlos ausweiten.

12.202 Gebäude sind zum jetzigen Zeitpunkt in der Online-Karte verzeichnet. Um ihre Erkundung einfacher zu machen, hat sich Jörg Stiehler mehrere Suchfilter ausgedacht: neben „Eigener Standort“ sind das beispielsweise „Hotspots“ (bislang ist hier nur die HafenCity mit 173 Gebäuden vertreten) oder „Architekturbüros“ (hier gibt es Informationen zu Projekten von Hamburger Architekten). Rund 11.000 Gebäude in der „Map of Architecture“ sind Denkmäler.

Projekt wird ständig weiterentwickelt

Die Informationen zu ihnen stammen von frei zugänglichen Seiten der Hamburger Kulturbehörde, die Stiehler dennoch vorab über sein Vorhaben informiert hat. Die anderen Gebäude wurden von Architekturbüros eingestellt. Und hier liegt das Geschäftsmodell (sollten es einmal mehr werden): Jedes Büro kann sich mit seinen Projekten für einen moderaten Jahresbeitrag auf der Online-Karte eintragen lassen. „Die Architekten können die Plattform für ihr Marketing nutzen“, so Stiehler.

Am besten funktioniert die virtuelle Stadterkundung auf Tablets und Computern mit neuer Browsertechnik. Hier sind außer zahlreichen Bildern auch die Bereiche „neueste Einträge“ und „meistgesehen“ zu finden, die auf der bewusst reduziert gehaltenen Startseite auf dem Smartphone fehlen. „Das Projekt wird ständig weiterentwickelt und ergänzt“, sagt Stiehler. Es lohne sich, häufiger vorbeizuschauen – zumal er seine Karte nach und nach über die Grenzen Hamburgs hinaus auch auf nationale und internationale Bauprojekte erweitern möchte. Virtuelle Architektur-Reisen. Genau das Richtige in dieser Zeit.